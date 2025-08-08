Ex colaboradora del programa Hoy levanta denuncia contra Lizbeth Rodríguez, estas son las razones

Tras las fuertes declaraciones que la creadora de contenido Lizbeth Rodríguez hizo en contra de Kim Shantal, la ex colaboradora del programa Hoy ya actuó de manera legal en contra de quien fuera su ex compañera hace algunos años cuando ambas eran parte de la empresa Badabun con la cual saltaron a la fama en redes sociales.

La tarde de este viernes 8 de agosto, Kim Shantal se dio cita en los juzgados en la CDMX para levantar una demanda en contra de su excompañera Lizbeth Rodríguez, esto debido a que las recientes declaraciones de la creadora de “Exponiendo infieles” hizo en la que la señaló de sostener una relación extramarital con JD Pantoja.

Kim Shantal pide una disculpa pública de Lizbeth Rodríguez

Luego de que fuera señalada de haber sido la amante del polémico cantante Juan De Dios Pantoja, Kim Shantal habría advertido a Rodríguez de que actuaría de forma legal, cosa que ya cumplió, pues este viernes ya fue a levantar la demanda en contra de su excompañera de Badabun.

De acuerdo con la misma Kim Shantal, está demandando a Lizbeth Rodríguez por daño moral : “me esta difamando y me siento afectada”, fueron las palabras de la ex participante de “Las Estrellas bailan en hoy”, razón por la que ya se amparó de manera legal.

“Me siento enojada por la situación, la primera vez que sucede ya que me veo afectada con contratos y eso no solamente afecta a mí, si no afectaba familias mexicanas principalmente la mía, ya que no solamente yo dependo de él, sino que toda mi familia aparte de la familias que colaboran con la marca Kim Shantal, que son más de cinco, y por lo tanto todos nos hemos visto afectados”, dijo Kim para Tvynovelas

¿Qué pide Kim Shantal a Lizbeth Rodríguez?

Acompañada de su abogado, la ex colaboradora del programa matutino Hoy, reveló que está demandando a Lizbeth Rodríguez por daño moral y que ante las autoridades ya ha solicitado que su excompañera de Badabun no solo le pida una disculpa pública sino que pague por los daños.

“...pido una de su parte, una disculpa pública, tanto como el pago para mis abogados una indemnización por todos los contratos cancelados por este problema, una disculpa pública que admita que todo esto es mentira porque lo es y pues el pago a mis abogados, ya que esto me está costando dinero, me está costando tiempo, yo no tengo la necesidad de estar parada aquí presentando una demanda, es lo justo” finalizó Kim Shantal

¿Qué dijo Lizbeth Rodríguez de Kim Shantal?

Fue a través de una transmisión en vivo que Lizbeth habló sobre Kim y en la que confirmó que Shantal habría tenido una relación extramarital con el cantante JD Pantoja, declaraciones que ya le trajeron consecuencias legales.