Este es el estado de salud de Joaquín López-Dóriga después de revelar que fue diagnosticado con cáncer

El periodista, Joaquín López-Dóriga, generó preocupación después de conceder una entrevista con su hija en la que habló por primera vez del cáncer que le fue diagnosticado. El exconductor de Televisa confesó que hace un tiempo enfrentó la enfermedad, provocando incertidumbre sobre su actual estado de salud.

A sus 78 años de edad, Joaquín López-Dóriga es considerado uno de los periodistas más reconocidos en México gracias al trabajo que hizo durante muchos años como titular del noticiero nocturno transmitido por Televisa. Actualmente destacada en prensa y radio.

¿Cuál es el estado de salud de Joaquín López-Dóriga?

A inicios de esta semana, el periodista, Joaquín López-Dóriga dio de qué hablar después de revelar que hace unos años fue diagnosticado con cáncer. El conductor de televisión explicó que en 1993 presentó un fuerte dolor en la parte alta del abdomen que lo llevó al hospital.

Después de ser diagnosticado con peritonitis, el periodista fue operado de emergencia y ese momento los médicos le detectaron cáncer de colon. Tras recibir el diagnostico se sometió al tratamiento, pero prefirió no brindar más detalles sobre ese tema.

Ante las recientes declaraciones, los seguidores se preguntaron cuál es el estado de salud de Joaquín López-Dóriga. Todo indica que el periodista está libre de cáncer pues como te comentamos anteriormente el diagnostico lo recibió hace más de 30 años. No explicó cuál fue el tratamiento que recibió.

Lo cierto es que a finales del mes de julio, Joaquín López-Dóriga de 78 años de edad fue hospitalizado por presentar un cuadro de neumonía. Después de ausentarse de su programa de radio, el periodista explicó que fue a una revisión en la que los médicos le informaron que tenía que continuar en observación.

Afortunadamente la situación no pasó a mayores y una semana después Joaquín López-Dóriga retomó su lugar en el programa de radio que conduce. El conductor explicó que era de las primeras ocasiones en las que se ausentaba de su trabajo por un motivo de salud y no por vacaciones.

El periodista tiene 78 años de edad. Foto: Cuartoscuro

¿Qué enfermedad padece Joaquín López-Dóriga?

A finales del mes de julio, Joaquín López-Dóriga, informó que sufrió de neumonía y pasó varios días hospitalizado. Días después retomó sus actividades en el programa de radio que conduce. En este mes de agosto recordó que hace 30 años fue diagnosticado con cáncer de colon.