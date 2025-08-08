Eduardo Videgaray apoya a su esposa Sofía Rivera Torres tras las críticas por su peso, le envía este mensaje

En días recientes el nombre de la conductora, Sofía Rivera Torres, se colocó en las principales tendencias en redes sociales después de reaparecer en La Casa de los Famosos México. La también modelo se mantuvo ausente de las cámaras de televisión tras convertirse en mamá.

En su regreso a la televisión, Sofía Rivera Torres, recibió varios comentarios ofensivos por su actual estado físico. Ante esta situación, la presentadora compartió un video en redes sociales que recibió todo el apoyo de su esposo, el también conductor, Eduardo Videgaray.

Eduardo Videgaray apoya a Sofía Rivera Torres

En su cuenta en Instagram, la participante de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, Sofía Rivera Torres, aseguró que las imágenes que circulan en redes sociales que muestran su actual físico fueron editadas. La presentadora recordó que hace tres meses se convirtió en mamá.

La también modelo mostró la fotografía original y la editada para demostrar que todo se trataba de un montaje. Posteriormente habló de los cambios que ha presentado por la maternidad, asegurando que posteriormente recuperará su figura.

Después de que el mensaje de Sofía Rivera Torres se volviera viral, su esposo, el también conductor, Eduardo Videgaray, le envió un mensaje que generó muchas reacciones entre sus seguidores, quienes les externaron su apoyo ante la reciente polémica.

De manera contundente, Eduardo Videgaray le recordó a su esposa, Sofía Rivera Torres, lo mucho que la ama. El mensaje fue acompañado por varios emojis de aplausos, celebrando el mensaje que subió tras su controversial regreso a La Casa de los Famosos México.

"Te amo", le escribió Eduardo Videgaray a su esposa.

El conductor le mandó este mensaje a su esposo. Foto: Instagram/@sofiariveratorres

¿Cuántos hijos tiene Sofía Rivera Torres?

Sofía Rivera Torres, participante de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, dio a luz hace poco más de tres meses a Ferrán Videgaray, producto de su relación sentimental con Eduardo Videgaray. Durante este tiempo la conductora se había mantenido alejada de las cámaras, pero volvió como panelista de la temporada 2025 del reality show de Televisa.