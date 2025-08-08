Desmienten que Belinda haya puesto condiciones para participar en “Mentiras All Star”

Fue el pasado 1 de agosto cuando Belinda confirmó a través de sus redes sociales que regresa a los teatros en nuestro país, luego de su excelente participación en “Mentiras, la serie”, los fanáticos de la cantante pidieron al productor del musical integrar a la creadora de los corridos coquettes en la obra, la cual está en cartelera desde el año 2009.

Ante esto, el productor Alex Gou atendió las peticiones del público y platicó con Mariana Treviño quien ya había participado en la obra musical, pero que, robó el corazón a quienes vieron la serie con su interpretación de “Lupita”, así que junto a Treviño, también Belinda aceptó hacer unas funciones especiales.

Fue así que Alex Gou junto con Belinda anunciaron que será parte de seis funciones de “Mentiras All Star”, sin embargo, pasó poco tiempo para que comenzaran los rumores alrededor del regreso de la rubia al teatro, pues, aseguraron que la cantante pidió ciertas exigencias, a lo que el productor ya salió a desmentir.

¡Mentiras! Belinda no exigió nada para regresar al teatro

A través de la plataforma “X” (antes conocida como twitter) el productor de obras como “Jesucristo Super Estrella”, “Hoy no me puedo Levantar”, “La gunilla mi barrio”, “Mentiras All Star”, entre muchas otras más, respondió a una publicación en dicha plataforma.

Esta publicación aseguraba que Belinda se habría puesto exigente para su regreso a los teatros de nuestro país para darle vida una vez más a “Daniela” en “Mentiras All Star”, por lo que Alex Gou desmintió de manera contundente estos rumores.

“No es cierto esto, Jamás me exigió nada de lo que dicen , no inventen por favor”, escribió Gou en “X”

No es cierto esto, Jamás me exigió nada de lo que dicen , no inventen porfavor https://t.co/DE4VvXDLxt — Alex gou (@alex_gou) August 7, 2025

Cabe señalar que la publicación en la que aseguran que Belinda puso un par de exigencias para hacer una serie de presentaciones de “Mentiras All Star” en teatro ya fue eliminada, por lo que ya no aparece de manera original.

¿Cuáles fueron las supuestas exigencias de Belinda para hacer Mentiras All Star?

Durante una reciente emisión del programa digital “Productora 69”, conducido por los periodistas Jorge Carbajal y Felipe Cruz, se dieron a conocer las supuestas condiciones que Belinda habría puesto para regresar al teatro musical. Cabe recordar que la última vez que la intérprete de “Heterocromía” subió a un escenario teatral fue en 2020, cuando participó en la obra “Hoy no me puedo levantar”.

Según la información compartida por los comunicadores, la cantante habría aceptado retomar su carrera teatral con el icónico personaje de “Daniela” en la producción “Mentiras All Star”. Sin embargo, su regreso no sería sin requisitos, ya que puso una única condición que, según se reveló, fue aceptada sin problema por la producción.

La solicitud, lejos de estar relacionada con honorarios millonarios o excentricidades típicas de una estrella de su talla, fue bastante específica: Belinda pidió utilizar su propio vestuario en la obra, dejando en claro que prefería no depender del equipo de vestuario de la puesta en escena.