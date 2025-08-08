Cámaras captan a Ninel Conde en dos lugares distintos de La Casa de los Famosos México, ¿fallo en la matrix o trampa?

Desde su estreno el 27 de julio de 2025, la tercera temporada de La Casa de los Famosos México (LCDLFM) ha estado repleta de emociones, controversias y, apenas en su segunda semana al aire, una polémica que encendió el debate sobre la posibilidad de que exista alguna edición en la tranmisión 24/7 disponible en ViX.

Las dudas comenzaron cuando el periodista Javier Ceriani señaló que Ninel Conde aparecía simultáneamente en dos lugares distintos dentro de la casa: una imagen la mostraba en el clóset y otra, en la sala principal. El clip de este momento se viralizó rápidamente en redes sociales, donde distintos usuarios confirmaron que se trata de algo real.

Para Ceriani, esto fue prueba de que la señal no era realmente en vivo, sino pregrabada y editada. “Salvo que hayan clonado a Ninel o tenga capacidad de trasmutación, esto es un claro montaje”, afirmó el periodista. La imagen desató una avalancha de críticas en redes, con espectadores pidiendo una explicación.

¿Trampa en La Casa de los Famosos México?

Lejos de quedarse callado, Javier Ceriani adelantó que, tras la difusión de la falla, la producción de La Casa de los Famosos México 2025 podría justificar lo ocurrido argumentando que la señal del canal 24/7 se transmite con un retraso de aproximadamente 10 minutos.

Sin embargo, el comunicador insistió en que esa explicación no resuelve la incógnita principal, pues cómo es posible que Ninel Conde apareciera, en el mismo instante, en dos puntos distintos de la vivienda.

El extraño montaje, percibido por decenas de espectadores, encendió inmediatamente la sospecha de que el contenido podría no ser completamente en vivo, sino editado o pregrabado.

Ceriani no dejó pasar el momento, por lo que el fragmento fue grabado, archivado y posteriormente difundido por él en sus redes y en su canal de YouTube, donde el video ganó tracción rápidamente, generando miles de comentarios y compartidos.

El episodio, captado por suscriptores de ViX durante la transmisión continua, mostró a la cantante y actriz en la sala mientras, simultáneamente, otra cámara la enfocaba dentro del clóset.

Fotografía: YouTube/Javier Ceriani.

En otro material publicado horas después, el periodista reveló que Rosa María Noguerón, productora ejecutiva del reality, habría sido convocada de urgencia a las oficinas de la televisora para recibir una severa llamada de atención por el error que quedó al descubierto.

Según la versión de Ceriani, al volver a las instalaciones del set, Noguerón habría exigido explicaciones inmediatas al equipo sobre cómo la información y el material audiovisual habían llegado a manos del conductor argentino, quien se encuentra actualmente trabajando desde Los Ángeles.

Javier Ceriani asegura tener una persona infiltrada en la producción de LCDLFM

Durante una de sus más recientes emisiones en YouTube, Javier Ceriani lanzó una declaración que encendió aún más la polémica: aseguró que cuenta con una fuente interna dentro de la producción de La Casa de los Famosos México 2025.

Según el periodista, esta persona (a la que apoda irónicamente "la cucaracha") le suministra información de primera mano sobre lo que ocurre tras las cámaras, incluso antes de que el equipo de TelevisaUnivision tenga oportunidad de reaccionar.

Ceriani relató que, al enterarse de la existencia de este informante, Rosa María Noguerón habría manifestado su molestia y exigido que la persona fuera identificada y expulsada del proyecto. Sin embargo, el conductor argentino se mostró confiado: "No la van a encontrar nunca", afirmó.

De acuerdo con su versión, gracias a esta filtración interna, él puede acceder a datos y material visual de cualquier incidente en tiempo real, incluso antes de que la señal del canal 24/7 sea interrumpida o editada. Esto, sostiene, le permite exponer públicamente cualquier irregularidad y poner en aprietos a la producción del reality.