Así van las votaciones de La Casa de los Famosos México, HOY 9 de agosto, ¿quién será el segundo eliminado?

La segunda gala de nominación en la casa más famosa de México, celebrada el miércoles 6 de agosto, elevó la tensión en el reality. El ambiente se caldeó y las estrategias de los cuartos "Día" y "Noche" se volvieron evidentes.

Y es que la votación resultó en una placa que sorprendió a la audiencia y puso a cinco habitantes en riesgo de eliminación. La lista de nominados y sus respectivos puntajes es la siguiente:

Alexis Ayala (11 puntos): el actor fue el más votado esta semana, en parte por conflictos recientes con otros habitantes, como Ninel Conde y Elaine Haro.

Priscila Valverde (7 puntos): por segunda semana consecutiva, Priscila está en la temida placa de nominación, lo que la coloca en una posición de gran riesgo.

Mar Contreras (6 puntos): la actriz enfrenta su primera nominación, un punto de inflexión en su estancia. Durante las últimas horas ha comenzado a despedirse de sus compañeros, intuye que podría salir.

Adrián Di Monte (4 puntos): al igual que Priscila, Adrián quedó nominado por segunda semana consecutiva. Todo parece indicar que esos compañeros no le han perdonado la funa que enfrenta afuera de la casa por parte de la actriz Andrea Itzel, quien fuera su pareja.

¿Cómo irían las votaciones en La Casa de los Famosos México?

La nominación de esta semana resultó particularmente intensa, con cada habitante entrando al confesionario y revelando sus razones para votar. Los argumentos giraron entre la estrategia, los conflictos personales y las alianzas. Por ejemplo, Priscila Valverde dio dos puntos a Alexis Ayala por "comentarios fuera de lugar", mientras que Aldo votó por primera vez en favor de sus nuevos compañeros de cuarto, traicionando a sus anteriores amigos, posibles leales.

Estas serían las votaciones de las últimas horas.

Fotografía: Facebook/Vaya Vaya.

Actualmente las encuestas que han comenzado a circular en las redes sociales y en las medios de comunicación indicarían que la expulsada estaría entre dos personas del Cuarto Día. La primera es Dalila Polanco quien cuenta con menos votos que Alexis Ayala, Mar Contreras o Adrián Di Monte. Es el actor y ex integrante del grupo solo para mujeres quien lidera la lista de las votaciones, convirtiéndose en el favorito de la casa.

En caso de que esté Priscila quien definitivamente abandone la casa, se revelaron teorías de que realmente no habría un gran cambio en la interacción de todos, ya que una de las principales razones por las que decidieron votar en su contra es porque supuestamente no ha sido de gran ayuda al momento de realizar limpieza u otras actividades de conservación de los espacios de convivencia.

Hay algunos usuarios que han comenzado a circular la teoría de que Alexis Ayala se convirtió en una especie de víctima por los comentarios que lanzó en su contra Ninel Conde, razón por la que recibió el voto masivo de los internautas.

Sin embargo hay que recordar que estas listas no son oficiales y no se trata de la verdadera votación, ya que esta podría cambiar constantemente debido a que se abre en horarios específicos y hay personas que pueden votar hasta 10 veces a través de la plataforma ViX.

Por último fue Dalilah Polanco quien le ganó el concurso de la salvación a su compañera Ninel Conde. Esto quiere decir que ella fue la que decidió a quién salvar de la placa y finalmente dio a conocer que ella misma quedaría fuera de la votación, por lo que ya no tendrá que seguir peleando por el voto del público para quedarse en la casa.