Así van las votaciones de La Casa de los Famosos México, HOY 8 de agosto, ¿quién será el segundo eliminado?

El próximo domingo 10 de agosto será transmitida la segunda Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México. En la transmisión de ese día conoceremos al segundo eliminado de la temporada 2025. Ante esta situación los fans se han preguntado cómo van las votaciones que definirán al expulsado.

En la Gala de Nominación, los 14 habitantes tomaron la decisión de nominar a Dalilah Polanco, Priscila Valverde, Adrián Di Monte, Alexis Ayala y Mar Contreras. Uno de ellos será retirado de la placa de nominación este viernes 8 de agosto.

¿Cómo van las votaciones de LCDLF México?

A pesar de las que las votaciones siguen abiertas, los fans de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México han expresado la manera en la repartirán sus votos, lo que de alguna manera podría definir al eliminado de este domingo 10 de agosto.

Noticias Relacionadas Muere de manera inesperada a los 28 años la actriz, Vitoria Beatriz

En este sentido, la experta en temas de la farándula, Mara Patricia Castañeda hizo una encuesta para los seguidores de La Casa de los Famosos México. Los internautas expresaron la manera en la que votarán para elegir al segundo eliminado de la temporada 2025.

Es importante señalar que la encuesta no es oficial, pero sí podría representar la intención de las votaciones en la segunda Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México. Los resultados indican que la nominada que menor votos recibiría es Priscila Valverde. Le sigue Adrián Di Monte, Mar Contreras, Dalilah Polanco y Alexis Ayala.

Foto: Mara Patricia Castañeda

Por otra parte el sitio en X "Serios y Sinceros" subió un mensaje asegurando que Mar Contreras, Alexis Ayala y Adrián Di Monte no están fuertes en las votaciones de la segunda Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México, lo que de alguna manera los pondría en riesgo.

Al parecer Priscila y Dalilah han recibido varios votos. Foto: Series y Sinceros

¿Quiénes han sido eliminados de La Casa de los Famosos México?

A lo largo de la temporada 2025 de "La Casa de los Famosos México" los participantes que han sido eliminados son:

Olivia Collins

¿Dónde ver La Gala de Eliminación de LCDLF México?

La Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México se transmite todos los domingos en punto de las 20:30 horas. La conducción está a cargo de Galilea Montijo, quien será le encargada de revelar el resultado de las votaciones y la identidad del eliminado.