Aseguran que Ninel Conde pidió la salida de dos habitantes de La Casa de los Famosos México

La cantante y actriz Ninel Conde, de 48 años de edad, nuevamente protagoniza una polémica debido a que en redes sociales se dio a conocer que pidió la salida de dos habitantes de “La Casa de los Famosos México” (LCDLF) 2025, reality show cuya tercera temporada se inició el pasado 27 de julio.

Esta información fue dada a conocer por la periodista Claudia de Icaza, quien en su cuenta de Twitter (@ladeicaza) -red ahora llamada X- le da seguimiento a lo que sucede el programa televisivo que es grabado 24/7. Mediante un tuit publicado el miércoles 6 de agosto, la comunicadora expuso lo siguiente:

¿Ninel Conde pidió la salida de Mar Contreras y Alexis Ayala de LCDLF?

Asimismo, la comunicadora reveló a través de otro tuit que también publicó el 6 de agosto que Ninel Conde “pidió las cabezas” de dos habitantes del Cuarto noche: la actriz y modelo Mar Contreras, de 44 años, y el actor y productor Alexis Ayala, de 59 años.

“A los que están preocupados por la salida de Dalilah Polanco, todavía no le toca... ya le llegará, pero primero van Alexis y Mar”.

Hay que recordar que la cantante, quien es conocida como el “Bombón asesino”, ya tuvo diferencias con ambos participantes, quienes se posicionan como líderes del Cuarto noche. En tanto, la actriz recordada por su personaje de Alma Rey en “Rebelde” lleva las riendas del Cuarto día, al grado de que es considerada la Georgina George de “La Casa de los Famosos México”, dijo Adrián Di Monte, exhabitante del Cuarto día y ahora huésped del Cuarto noche.

Debido a los conflictos con Ninel Conde, Mar Contreras ha hablado frente a las cámaras para destacar que la actriz no es sorora porque ha buscado que las otras mujeres del Cuarto día la excluyan, aunque es una de las banderas con las que se presenta. Por su parte, Alexis Ayala la enfrentó luego de que lo acusó de “violentar” a Elaine Haro, a quien le dijo “quítate” durante la dinámica para el presupuesto semanal.

Que la patrona ya pidió la cabeza de dos participantes uD83EuDEE2uD83EuDEE2uD83EuDEE2 Supongo que saldrá uno y luego la otra.

¿Verdad, productora? @LaCasaFamososMx — Claudia de Icaza (@ladeicaza) August 7, 2025

Usuarios critican en redes sociales a Ninel Conde

Numerosos usuarios de redes sociales se han sumado a las críticas en contra de Ninel Conde, destacando que es una “falsa feminista”. Además, consideran que es la “protegida” de “La Casa de los Famosos México” 2025 y, por lo mismo, la están “cubriendo” para que no quede mal. Pese a esto, cibernautas consideran que sería un error que la producción del reality show saque a Mar Contreras o Alexis Ayala.

“No creo, Claudia, hay mucha gente que está detestando a las del Cuarto día y, desafortunadamente Dalilah vino a caer ahí”, “a menos que la productora quiera que los pocos productores que tienen se alejen, no sacará (este domingo) a nadie del Cuarto noche” y “sorry, estamos apoyando al Cuarto noche”, comentaron usuarios en Twitter.

Quiénes son los nominados de la segunda semana de LCDLF

Este domingo 10 de agosto será la segunda Gala de expulsión de “La Casa de los Famosos México”. En total hay cinco nominados: del Cuarto día están en la placa Dalilah Polanco y Priscila Valverde del Cuarto día están en la placa Mar Contreras, Adrián Di Monte y Alexis Ayala.