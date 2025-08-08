Aleks Syntek lanza fuerte señalamiento tras polémica por comentarios sobre Shakira

El cantautor mexicano Aleks Syntek volvió a llamar la atención en redes sociales luego de publicar un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, en el que reflexiona sobre la autenticidad artística y la importancia de defender los ideales, incluso cuando sus opiniones generan controversia. Sus palabras llegan después de que fuera criticado por declaraciones relacionadas con Shakira y las presuntas comparaciones que ha recibido con Elton John.

En el texto, Syntek aseguró que su compromiso es con la gente que ha seguido su trayectoria desde la infancia.

“Digan lo que digan, el público que me conoce y que conoce mi labor desde niño en el medio artístico son mi tribu, porque no necesito la aprobación de nadie para continuar mi camino. Me interesa ser auténtico, no ser famoso o adorado por todos.”

El intérprete también reprochó a quienes, según él, tergiversan sus palabras para generar polémica. “Aquellos que piensan como yo y sienten como yo son mi tribu y los amo. Los demás les dejo la puerta abierta para cuando gusten sumarse al deseo de un mundo con un lugar para la luz, aunque sea pequeñita, y crecer con la verdad y no destruir con mentiras y descontextualizándolo todo para crear caos. A esos les llamo ‘LOS MISIONEROS DEL CAOS’. Esos desdichados se enredarán en su propia ambición. ? Y mi música hablara por mí los siglos venideros. ? (Tengo curiosidad que más van a inventarme próximamente, y me gustaría saber porque me tienen tanto miedo que forzosamente quieren hacerme un mal o callarme) en fin.”

Aleks Syntek reflexiona sobre el papel del arte en la historia musical

En otro fragmento, Syntek compartió una reflexión sobre el papel del arte en la historia y su permanencia más allá de las modas o tendencias. “Todo arte trascendente jamás se enfocará en la popularidad. Aún siendo arte POP, si tu música te llena el alma y el corazón es suficiente. Defiende tus ideales, pues gustarle a los demás no es tu labor. Ni #Dali ni #Picasso pintaron para tener likes o followers o ser trendy y siempre desafiaron las creencias de su época.”

Por último, insistió en que la visión artística no debe ceder ante intereses comerciales o ataques externos. “Aunque los oportunistas saquen de contexto lo que expresas para lucrar y monetizar, defiende tus ideales y sé tú. ? No importa si finalmente te entienden cuando ya no estés en la tierra como #FridaKahlo, tu obra hablará por ti y tus descendientes sabrán que fuiste valiente. Amén.”