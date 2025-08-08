Alejandra Guzmán, ¿cuál es la enfermedad incurable que padece la cantante?, esto se sabe

La salud de la cantante, Alejandra Guzmán, ha generado bastante preocupación entre sus seguidores. La hija de la primera actriz Silvia Pinal fue sometida a una cirugía que le ha impedido regresar a los escenarios y recientemente actualizó su estado de salud.

A mediados del mes de julio, la artista conocida como "La Reina del Rock" informó que sería intervenida, motivo por el que tenía que posponer algunos de sus conciertos. Recientemente concedió una plática en la que habló cómo va su recuperación y el nuevo diagnostico que sufre.

La cantante se sometió a una cirugía el pasado mes de julio. Foto: Cuartoscuro

¿Qué enfermedad padece Alejandra Guzmán?

En una entrevista compartida por el matutino "Venga La Alegría", Alejandra Guzmán habló sobre su proceso de recuperación y el nuevo diagnostico que recibió. Las declaraciones de la hija de Silvia Pinal y de Enrique Guzmán generaron bastante preocupación.

Sin guardarse nada la cantante de "Hacer el amor con otro", "Yo te esperaba" y "Más buena" confesó que lamentablemente fue diagnosticada con hipertensión, enfermedad que no tiene cura, pero sí puede ser controlada. Al parecer la noticia la recibió en su reciente cirugía.

"Soy hipertensa. Sí (sigue en recuperación)", señaló.

En cuanto a su cirugía, Alejandra Guzmán de 57 años de edad explicó que se encuentra en proceso de recuperación y todo marcha bastante bien. La cantante no reveló de qué se trató el procedimiento y únicamente señaló que le quitaron líquido sinovial y otras "cositas".

¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán?

