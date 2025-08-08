Adrián Di Monte compara a Ninel Conde con Regina George de Chicas pesadas

Los grupos ya están definidos en “La Casa de los Famosos México” 2025 y los mismos habitantes hablan de esto. El primer equipo en consolidarse lo lidera la actriz y cantante mexicana Ninel Conde, de 48 años de edad, quien es parte del Cuarto día, del que también son parte Dalilah Polanco, Elaine Haro, Mariana Botas, Priscila Valverde, Facundo y Shiky.

Durante una conversación con Aarón Mercury y Shiky, el actor Adrián Di Monte, de 35 años, destacó el rol de la intérprete de “Bombón asesino” en el Cuarto día e incluso la comparó con Georgina George, la villana de la película “Mean Girls” (“Chicas pesadas”) que fue interpretada por la actriz estadounidense Rachel McAdams.

Lindsay Lohan protagonizó “Chicas pesadas”, mientras que Rachel McAdam le dio vida a la villana, Regina George.

Ninel Conde, la Georgina George de “La Casa de los Famosos México”

El participante de “La Casa de los Famosos México” es parte del equipo contrario, aunque inicialmente estaba en el Cuarto día. Ninel Conde tuvo la oportunidad de cambiar de habitación a un integrante y lo eligió, así que se integró al Cuarto noche. En esta habitación también se encuentran Aarón Mercury, Abelito, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, “El Guana” y Mar Contreras, quien se convirtió en la única mujer de este cuarto luego de la expulsión de Olivia Collins (primera eliminada) y de que Dalilah Polanco y Aldo de Nigris fueron intercambiados.

“Hay un grupo que es evidentemente un grupo muy compacto de niñas que, justo estábamos hablando en la cocina, que me da como vibes de ‘Mean Girls’, de Georgina George”, dijo Adrián Di Monte.

Además, Adrián Di Monte dijo que Ninel Conde es la equivalente a Regina George, ya que lidera el “séquito” de chicas que formó y lidera. Esto se debe a la relación que forjó con Dalilah Polanco, Elaine Haro, Mariana Botas y Priscila Valverde. En tanto, el actor cubano dijo que Mar Contreras es Cady Heron, la protagonista de “Chicas pesadas” que se sale del molde y personaje que interpretó la actriz estadounidense Lindsay Lohan.

Adrián diciendo que el grupito de las girls le da la vibra de MEAN GIRLS y Ninel es la Regina George y Mar es Lindsay LohanuD83EuDD2DuD83DuDC4FuD83CuDFFC

Esta vez tendré que darle la razón a Adrian #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/hkgdHgS2vy — Briii1998 ??? ?? (@briii_1998) August 8, 2025

“Regina George siendo Ninel Conde y Mar Contreras sería como Lindsay Lohan”.

Critican a Ninel Conde de tener que darle la razón a Adrián Di Monte

El actor cubano dijo abiertamente que Ninel Conde lidera su “séquito” de chicas como sucede en la película estrenada en 2004, ya que es “nuestra villana estelar increíble, que es Ninel, no se puede esconder con un dedo”. Esto desató comentarios en redes sociales y numerosos usuarios coinciden con el participante de “La Casa de los Famosos México”.

“Gracias, Ninel, ahora por tu culpa le tengo que dar la razón a Adrián Di Monte”, “le tengo que dar la razón a Adrián.. gracias, casa de los famosos” y “Adrián, Mar y Alexis han leído muy bien el juego”, comentaron cibernautas.

Sin embargo, hay cibernautas que destacan que en la película “Regina era bien perrit* y Lindsay quería ser como ella y al final Lindsay terminó siendo más mustia que Regina”, de modo que es una “gran referencia”. En tanto, otras personas consideran que “Dalilah Polanco es la verdadera Cady Heron” y no Mar Contreras, ya que el personaje de Lindsay Lohan “se une al grupo por pertenecer, pero al final reacciona y rompe el ciclo”.