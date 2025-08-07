Yolanda Andrade, ¿qué enfermedades incurables padece la conductora?, esto se sabe

La salud de la conductora de televisión, Yolanda Andrade, nuevamente generó preocupación después de la reciente entrevista que dio con los medios del entretenimiento. La también actriz confesó que se encuentra mucho mejor, aunque los dos diagnósticos que tiene son incurables.

En una entrevista, compartida por "Venga La Alegría", la conductora de "Montse y Joe" dijo que lamentablemente las dos enfermedades que padece no tienen cura. Explicó que los médicos le dijeron que va mucho mejor a pesar del complicado momento que vive.

La conductora habló sobre sus problemas de salud. Foto: Cuartoscuro

¿Qué enfermedades tiene Yolanda Andrade?

Hace unos años, Yolanda Andrade, una de las conductoras de televisión más famosas en México, informó que pasaba por un complicado momento de salud, motivo por el que se ausentaría del programa "Montse y Joe" que conduce con su amiga, Montserrat Oliver.

Tiempo después Yolanda Andrade reapareció ante las cámaras para explicar que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral. A partir de ese momento su aparición en el programa de Unicable fue intermitente hasta el pasado mes de noviembre de 2024 cuando sufrió una nueva recaída.

A finales del año pasado, la también actriz de televisión presentó problemas de movilidad y para comunicarse, por lo que se sometió a nuevos estudios. A pesar de que no ha revelado qué es lo que padece, en su reciente encuentro con los medios confeso que tiene una enfermedad degenerativa. Ambos padecimientos no tienen cura.

"Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura", dijo.

En su breve entrevista, Yolanda Andrade dijo que con el paso del tiempo perderá la movilidad y el habla, pero actualmente los médicos le dicen que se encuentra bien. De manera no oficial trascendió que se podía tratar de esclerosis múltiple, pero no ha sido confirmado.

"No voy a poder caminar, no voy a poder hablar", señaló.