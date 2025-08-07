Tras vivir en las calles, Luis Font de Locomía reaparece y revela cómo fue rescatado por una familia mexicana | VIDEO

Hubo una época en que Locomía era sinónimo de extravagancia, revolución escénica y moda arriesgada; entre plumas, abanicos gigantes y hombreras imposibles, el grupo español, formado en Ibiza en los años 80, deslumbró miles de personas. Pero detrás de los reflectores, el destino del cantante Luis Font tendría giros tan inesperados como estremecedores.

Luis Font se integró al icónico ensemble de Locomía cuando aún tenía apenas 16 años, sumándose a un proyecto liderado por su hermano Xavier. Junto a otros talentos, fundaron un estilo pop-andrógino que encendía discotecas de Ibiza y luego conquistó escenarios internacionales con su música bailable y su propuesta visual provocadora.

Sin embargo, detrás del brillo escénico el alma de Luis se estaba resquebrajando, pues además de la separación de sus padres cuando tenía 14 años, comenzó a existir una tensión con su hermano.

La caída de Luis Font: de superestrella a persona en situación de calle

Fue así como en 1997 Luis decidió seprarse del grupo y terminó sumido en una profunda depresión que sólo empeoraba, llevándolo a habitar las calles de Madrid. Durante más de un año y medio, Luis vivió sin un techo fijo, dormía en parques y se ganaba la vida cantando en estaciones del metro.

Pero esta vez no lo hacía para buscar fama, sino para sobrevivir; en entrevista con "Ventaneando" recordó que llevaba un micrófono portátil, una pequeña bocina y, en ocasiones, su abanico blanco, un guiño al pasado que aún conservaba. Con lo poco que recaudaba podía comprar algo de comer, sin saber si al día siguiente podría hacer lo mismo.

A kilómetros de cualquier escenario y lejos del brillo de las cámaras, su rutina se reducía a luchar por llegar al final de cada jornada, sin la certeza de que el siguiente amanecer trajera algo mejor. El silencio de su familia y la ausencia de un círculo cercano hicieron que el peso de su soledad se volviera cada vez más insoportable, hasta que una familia mexicana le extendió la mano.

El acompañamiento mexa que sacó a Luis Font de las calles

Su vida tomó un rumbo inesperado al pisar suelo mexicano ya que en la ciudad de Morelia, Michoacán, el destino lo puso frente a una familia que, conmovida por su historia, abrió las puertas de su hogar. No solo le brindaron un lugar donde dormir y comida caliente, sino también la calidez y comprensión que tanto le habían faltado.

Ese gesto marcó el inicio de su renacimiento y con el tiempo, Luis Font dejó atrás las noches en la calle y comenzó a reconstruirse, sanando heridas emocionales y recuperando fuerzas físicas. Hoy permanece en Morelia, decidido a mantener una existencia serena, lejos de los excesos que alguna vez lo arrastraron al abismo.

Pensaba, digo: "Bueno, quizá mi momento aquí ya terminó". Pero me he vuelto a reconstruir... Me siento mejor que nunca, dijo al borde del llanto.

Sin embargo, en dicha entrevista Luis Font también reconoció que a pesar de haber sido una parte importante de Locomía, no recibe regalías por su trabajo pasado. De la misma forma, reveló que por la película sobre Locomía que llegó a Netflix recibió apenas 15 mil pesos y a pesar de sus esfuerzos, la relación con su hermano Xavier sigue rota y no cree que tenga solución alguna.

Rompí relación con él en un programa, aunque siempre he buscado la cercanía, pero siempre he recibido lo mismo, he recibido la peor puñalada que es la traición de un hermano, él sólo tiene la capacidad de querer y es a su pareja, comentó para las cámaras de Ventaneando.

Luis Font pide ayuda para grabar un nuevo EP y regresar a la música

Hoy, a sus más de 50 años, Luis Font asegura que se siente mejor que nunca; vive lejos de los excesos, en una ciudad que describe como tranquila y hospitalaria. Pero además de contar su historia para "Ventaneando", Font aprovechó para compartir que tiene un EP casi listo, aunque carece de los medios necesarios para llevarlo al público.

Por ello, hizo un llamado abierto a productores interesados en colaborar con él, convencido de que su propuesta artística tiene un gran potencial por ofrecer.

Tengo un álbum pero no lo tengo terminado, tengo un EP porque no tengo para terminarlo, me falta un productor, son buenísimos. Soy Luis Font, dame la oportunidad, puedo trabajar ya, dijo sincerándose.

Al concluir su mensaje, no pudo contener las lágrimas, expresando su profundo agradecimiento a la audiencia por el cariño mostrado y reconociendo el apoyo de los medios, que han sido fundamentales para darle visibilidad y ayudarlo a reconectar con el público.