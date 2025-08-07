Series

The Paper, spinoff de The Office, se estrenará en septiembre

La nueva serie, que sigue a un grupo de periodistas del Medio Oeste de Estados Unidos, contará con la actuación de uno de los personajes de la serie original

El spinoff de The Office contará la historia de un periódico poco convencional. Foto: Peacock

The Paper, el esperado spinoff de la popular serie The Office, ya tiene fecha de estreno. Llegará el 4 de septiembre próximo a las pantallas de Estados Unidos a través de Peacock, canal que pertenece a Universal Studios.

La serie contará la historia del Toledo Truth Teller, un periódico al que Ned Sampson, su nuevo y ambicioso editor en jefe, intentará dar una nueva vida con un grupo de periodistas novatos y poco convencionales.

De acuerdo con la sinopsis oficial de la serie, que contará con un guión de Greg Daniels, quien escribió parte de The Office, la plantilla del diario incluye a personajes que hacen notas clickbait, plagian agencias y los que, de plano, nunca han escrito.

El vínculo con Dunder Mifflin, empresa ficticia que fue retratada en el falso documental protagonizado por Steve Carell, se da a través de los vecinos del periódico, una empresa que se dedica a fabricar papel de baño.

La primera temporada de la serie consta de cuatro capìtulos. Foto: Peacock

Otro vínculo es el regreso de Oscar Martínez, personaje latino de la serie original que pasó a la historia como un clásico de las comedias de situación y la cual aún tiene legiones de seguidores en todo el mundo.

The Paper conservará el estilo documental de la serie original y, si bien su regreso a Estados Unidos ya ha sido anunciado, aún se desconoce la fecha en la que será estrenada en México y mediante cuál plataforma.

 

