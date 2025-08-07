The Paper, spinoff de The Office, se estrenará en septiembre

The Paper, el esperado spinoff de la popular serie The Office, ya tiene fecha de estreno. Llegará el 4 de septiembre próximo a las pantallas de Estados Unidos a través de Peacock, canal que pertenece a Universal Studios.

La serie contará la historia del Toledo Truth Teller, un periódico al que Ned Sampson, su nuevo y ambicioso editor en jefe, intentará dar una nueva vida con un grupo de periodistas novatos y poco convencionales.

De acuerdo con la sinopsis oficial de la serie, que contará con un guión de Greg Daniels, quien escribió parte de The Office, la plantilla del diario incluye a personajes que hacen notas clickbait, plagian agencias y los que, de plano, nunca han escrito.

El vínculo con Dunder Mifflin, empresa ficticia que fue retratada en el falso documental protagonizado por Steve Carell, se da a través de los vecinos del periódico, una empresa que se dedica a fabricar papel de baño.

La primera temporada de la serie consta de cuatro capìtulos. Foto: Peacock

Otro vínculo es el regreso de Oscar Martínez, personaje latino de la serie original que pasó a la historia como un clásico de las comedias de situación y la cual aún tiene legiones de seguidores en todo el mundo.

The Paper conservará el estilo documental de la serie original y, si bien su regreso a Estados Unidos ya ha sido anunciado, aún se desconoce la fecha en la que será estrenada en México y mediante cuál plataforma.