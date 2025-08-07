"Te puede ir comiendo los órganos": hermana de Gabriel Varela revela que el colaborador de Hoy sufre una fuerte bacteria

Hace unos días te informamos que el actor y conductor de televisión, Gabriel Varela, fue hospitalizado de emergencia después de sufrir un infarto. Recientemente su hermana, Gina Varela, concedió una entrevista en la que reveló qué le pasó al también colaborador del "programa Hoy".

Fue a inicios de esta semana cuando se reportó que el también productor de teatro estaba pasando por un complicado momento de salud después de sufrir un infarto. Se indicó que Gabriel Varela se encontraba fuera de peligro y sería dado de alta en los próximos días.

El productor fue hospitalizado. Foto: Gabriel Varela

¿Cuál es el estado de salud de Gabriel Varela?

En la cuenta en Instagram de Las Estrellas fue compartida la reciente entrevista que ofreció, Gina Varela, hermana del productor de teatro, Gabriel Varela. La actriz brindó nuevos detalles sobre los problemas de salud que enfrentó el también colaborador del "programa Hoy".

En este sentido, la actriz dijo que su hermano, Gabriel Varela, fue diagnosticado con una bacteria carnívora que puede resultar sumamente peligrosa pues puede consumir los órganos. Detalló que el productor de teatro se encuentra en tratamiento y fue sometido a varias cirugías.

"Es una bacteria carnívora, entonces es muy peligrosa porque te puede ir comiendo los órganos. Tiene antibióticos muy fuertes, ya tuvo tres cirugías", explicó.

En la parte final de la entrevista, Gina Varela señaló que Gabriel Varela sufrió tres infartos, los cuales pudieron ser ocasiones por el estrés que le provocó su estado de salud. Detalló que el productor es sumamente fuerte y seguramente saldrá adelante.

"La cuestión de los infartos me imagino que también fue por todo ese estrés que tuvo, pero Gabriel es un hombre tremendamente fuerte", señaló.

Es importante señalar que a inicios de esta semana se informó que Gabriel Varela, destacado productor de teatro y conductor de televisión, sería dado de alta después de ser hospitalizado. Hasta el momento se desconoce si ya se encuentra en casa, pero recientemente registró actividad en su cuenta en Instagram promocionando uno de sus nuevos proyectos.

¿Quién es Gabriel Varela?

Gabriel Varela es un famoso actor y conductor de televisión. También ha destacado como productor de teatro. Alcanzó gran parte de su fama gracias a los trabajos que ha realizado en las obras "Los monólogos de la vagina", "Cena de matrimonios" y "A oscuras me da risa", entre otros.