Ricky Martin celebra el cumpleaños 17 de sus gemelos, Tino y Matteo, con lujoso viaje a las Bahamas

Los gemelos de Ricky Martin cumplieron 17 años y para festejar esta fecha tan especial, fue Valentino quien compartió en sus redes sociales que realizó un viaje a las bellas playas de las Bahamas en donde la pasó espectacular y para muestra las fotografías que aparecen en su perfil oficial en Instagram.

En la publicación que realizó Valentino se aprecia que acudió a una playa paradisíaca para celebrar su cumpleaños, por lo que la tituló: “Bahama birthday! 17” se ve parte de su viaje y recorrido junto a sus seres queridos en donde además aparece el cantante Wisin y su familia, quienes compartieron con el hijo de Ricky Martin.

Dentro de la serie de imágenes que el adolescente permitió a sus seguidores conocer, se logra ver el momento en el que están en medio del mar en un bote, otra más en la que aparece arriba de un árbol, así como también no falta la tradicional postal en la que posa junto a los cerdos que pasean por la playa.

Lo que no faltó fue el delicioso pastel para celebrar un año más y en la publicación los fanáticos de la familia del astro puertorriqueño aprovecharon para dar a conocer sus mejores deseos para el hijo de Ricky Martin, de quien aseguran heredó su carisma y talento para bailar diversos ritmos de música, ya que constantemente comparte videos en donde saca sus mejores pasos.

El viaje de cumpleaños de Valentino. Foto IG/tino_mart1n

¿Quién es la madre de los hijos de Ricky Martin?

Hay que recordar que Ricky Martin se convirtió en padre de los gemelos Valentino y Matteo en el año 2008, gracias al método de gestación subrogada, así como años más tarde junto a su expareja Jwan Yosef, también anunció el nacimiento de Lucía y Renn.

El cantante comparte pocos detalles de su faceta como padre, aunque poco a poco aumenta las publicaciones o cosas que sube a sus redes sociales sobre este tema, y ya hay más videos o imágenes con los gemelos o los niños, lo que sí es que en las pocas declaraciones que se conocen ha manifestado que está muy feliz por tenerlos en su vida.

Valentino compartió fotografías en su cuenta en Instagram. Foto IG/tino_mart1n

Respecto a la madre de sus hijos se desconoce de quienes se trate, es un tema que mantiene oculto, pero también hay varias especulaciones al respecto, aunque ninguna ha sido conformada y el famoso cantante prefiere mantenerse al margen de cualquier cosa que esté relacionada con esta información.