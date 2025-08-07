Reviven entrevistas de Niurka en las que ventila la verdadera personalidad de Ninel Conde | VIDEOS

A través de redes sociales, usuarios recordando entrevistas en las que la vedette cubana Niurka Marcos, de 57 años de edad, expuso a la cantante y actriz Ninel Conde, de 48 años, quien ahora enfrenta polémicas por su participación en “La Casa de los Famosos México” (LCDLF).

Mediante estas entrevistas que concedió hace unos años, la vedette cubana aseguró que “Ninel Conde se molesta todo”, al grado de que expresó “le molestan todas”. Como prueba de esto, Niurka Marcos expresó lo siguiente:

“Le molesta Maribel Guardia porque es su competencia en palenque. Le molesta Niurka porque es estrella y ella no. Le molesta Carmen porque hace las paces y no quiere andar por la vida con enemigos”. Noticias Relacionadas La esposa de Alexis Ayala defiende al actor de su pleito con Ninel Conde, sube este contundente mensaje

Ninel Conde enfrenta a Alexis Ayala por “violentar” a Elaine Haro | VIDEO

Qué dijo Niurka Marcos de Ninel Conde

Este video resurgió en la cuenta de Twitter tavs (@tavrich) bajo la leyenda “¡qué razón tenía Niurka cuando dijo que ‘todo le molesta a Ninel’”. Usuarios reaccionaron y lanzaron críticas contra el “Bombón asesino”, a quien tachan de “mitómana”, “falsa feminista” e incluso le reprochan que digan que actúa por “instinto materno” cuando perdió la custodia de su hijo.

Qué razón tenía Niurka cuando dijo que todo le molestaba a Ninel uD83EuDD23 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/BVpYKSedBi — tavs (@tavrich) August 6, 2025

“Siempre fui team Niurka en esa épica pelea, pero ahora que la vemos aquí digo ‘hasta se quedó corta’, siliconde odiosa (por Ninel Conde)”, “Ninel, mitómana. Aseguró y se enojó porque dijo que no soltó el botón (en la prueba semanal de LCDLF), pero este video demuestra lo contrario” y “Ninel diciendo que se puso así por ‘instinto maternal’... ¡Perdiste la custodia de tu hijo!”, se lee en X, nombre que ahora recibe Twitter.

Niurka Marcos asegura que el talento de Ninel Conde es “limitado”

En otra entrevista del pasado publicada en la cuenta de Twitter Mony Dolores (@MonicaSM77), Niurka Marcos incluso dijo que Ninel Conde “es una fusión entre un talento limitado y un costal de silicón”. Este video hizo recordar que las famosas han tenido una relación llena de complejas por los dimes y diretes que se han dicho. La vedette cubana ha externado abiertamente que no está de acuerdo con los procedimientos estéticos del “Bombón asesino” porque demuestra que no acepta su edad.

Niurka no se equivocó cuando dijo que Ninel era "una fusión entre un talento limitado y un costal de silicon"#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3 #LaCasaDeLosFamososMexico #LCDLFMX3 pic.twitter.com/SXwL6MSPjH — Mony Dolores ? (@MonicaSM77) August 7, 2025

“Niurka no se equivocó cuando dijo que Ninel era ‘una fusión entre un talento limitado y un costal de silicón’”, escribió el responsable de recordar esta entrevista; en tanto, cibernautas comentaron “se equivocó con el adjetivo. En lugar de ‘talento limitado’ debió decir ‘talento nulo’”, “te diría que le falta algo, pero le falta todo” y “esa Niurka se extraña en los realities. La que decía irreverencias”.

Ninel Conde es blanco de críticas en redes sociales por las peleas que ha tenido en “La Casa de los Famosos México”. La más reciente ocurrió ayer y fue con Alexis Ayala, a quien acusó de “violentar” a Elaine Haro, como informamos. La discusión escaló, ya que el actor la enfrentó y le pidió no sacar de contexto las cosas, haciendo alusión a la violencia de género. Por esta razón, el “Bombón asesino” es llamada “falsa feminista”.