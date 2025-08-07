Regina Murguía y todos sus amores del pasado | FOTOS

El nombre de Regina Murguía no ha dejado de sonar en las últimas horas en las redes sociales y los medios de comunicación. Después de confirmarse que había sido sometida a una cirugía de rutina por unos pólipos, la situación cambió cuando se reveló que los doctores le habían diagnosticado con cáncer. Ahora, en lo que se recupera de la operación, vamos a recordar a todos los hombres que lograron robarle el corazón.

La integrante de JNS cuenta con una larga carrera en la industria del espectáculo en México, pero también cuenta con algunas historias de amor dignas de contar. Por ese motivo, vamos a recordar a sus viejos amores. Se tiene que recordar que en la actualidad se encuentra soltera.

La relación más conocida de Regina Murguía es Tono Beltranena, ya que llegaron hasta el altar después de varios años de relación. Sin embargo no todo ha sido color de rosa, ya que a lo largo de la historia de amor han tenido muchos altibajos, separaciones y reconciliaciones. Mejor vamos a recordar a todos los hombres que le robaron el corazón en algún momento de su vida.

Murguía se encuentra recuperándose de la operación (IG: murguiaregina)

Los romances de Regina Murguía

El primer novio que se le conoció a Regina Murguía fue Yahir. El exparticipante de 'Juego de Voces' y la JNS habrían tenido una relación amorosa. A pesar que no se cuentan con muchos detalles sobre su historia de amor, se piensa que fue por el inicio de los años 2000 cuando vivieron una bonita historia de amor. Se dice que llegaron a vivir juntos.

La historia de amor con Yahir habría llegado a su fin debido a problemas con la familia del exintegrante de La Academia. La relación habría durado aproximadamente cuatro años, tiempo en el que llegaron a pensar en boda. La separación ocurrió en el 2013, según algunos reportes de la época.

Yahir y Regina tuvieron un romance que duró cerca de 4 años (IG: yahirmusic)

Faisy fue el segundo novio conocido de Regina Murguía. El conductor, actor y cantante ha dicho públicamente que tuvo un noviazgo con la integrante de JNS. En el relato no deja claro cuando ocurrió, pero si se puede confirmar que fue hace muchos años, ya que los dos comenzaban sus carreras en la industria del entretenimiento. Faisy confirmó que fue ella quien puso fin a su historia de amor.

Faisy fue novio de Regina cuando comenzaban sus carreras (IG: faisirrito)

Tono Beltranena: el integrante de Magneto fue la historia de amor más conocida de Regina Murguía. El cantante guatemalteco y la integrante de JNS tuvieron una relación bastante larga. Se conocieron durante los conciertos del '90's Pop Tour' y su romance los llevó a casarse. Lamentablemente, el amor no pudo más que los problemas a los que se enfrentaron en el día a día y pusieron fin a su matrimonio.

Tono y Murguía se separaron en el 2024 (IG: tonobeltranena)

¿Tomo Beltranena reaccionó al estado de salud de Regina Munguía?

Como se comentó, a lo largo de su relación amorosa, Tono y Murguía se separaron y reconciliaron en muchas ocasiones, pero todo parece indicar que lo ocurrido en junio 2024 fue el punto y final a la historia. Ahora que Regina se encuentra recuperándose de la cirugía y asimilando la noticia del cáncer de intestino, el guatemalteco no se ha presentado en redes sociales para mandarle un mensaje de apoyo a la mujer con la que decidió unirse en matrimonio.