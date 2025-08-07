Raúl "Negro" Araiza le manda un mensaje a su hermano Armando Araiza por pedir ayuda en redes para conseguir trabajo

Hace unos días te informamos que Armando Araiza, hermano del conductor del "programa Hoy", Raúl "Negro" Araiza, subió un video en redes sociales pidiendo apoyo al público para encontrar trabajo como actor, explicando que se había quedado sin representante.

En su cuenta en Instagram, el famoso actor de telenovelas les dijo a sus seguidores que si tenían algún contacto relacionado con la actuación se lo podían hacer llegar. Armando Araiza no protagoniza ningún melodrama desde el pasado 2021, pero sigue generando ingresos como conferencista, productor de podcast y creador de contenido.

Negro Araiza le manda un mensaje a su hermano

Después de que el video de su hermano, Armando Araiza, se volviera viral, el conductor del "programa Hoy", Raúl "Negro" Araiza fue cuestionado sobre la medida que tomó su familiar para retomar su carrera como actor de telenovelas.

En el canal de YouTube "Cit nius" fueron compartidas las declaraciones que dio Raúl "Negro" Araiza sobre el video que subió su hermano, Armando Araiza. El conductor de Televisa agradeció que las redes sociales ayuden a difundir ese tipo de información.

Durante la plática, Raúl "Negro" Araiza aseguró que su hermano, Armando Araiza, está usando de la manera correcta las redes sociales. Detalló que hizo un llamado para decirles a los productores que no se ha retirado y sigue buscando nuevas oportunidades en la actuación.

"Está usándolo como debe de usarlo, para que los productores sepan si ya te retiraste. Hace otras cosas, pero en la actuación creo que es de los mejores de su generación, tiene todo", explicó.

En la parte final del video, el también conductor de "Miembros Al Aire" señaló que su hermano, Armando Araiza, recordó que no se ha retirado de la industria de la actuación. Lamentó que el mundo de la farándula sea muy "inestable" pues siempre se espera que les llamen para algún proyecto.