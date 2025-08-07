Poncho de Nigris reacciona al video íntimo de Wendy Guevara y le manda un mensaje: “Te me caíste de la nube”

La filtración del video íntimo de la influencer trans Wendy Guevara, de 31 años de edad, sigue dando de qué hablar y ahora el empresario regiomontano Poncho de Nigris, de 49 años, habló de este contenido e incluso le envió un mensaje a conductora.

Durante un encuentro con periodistas del medio Posta entretenimiento, el también generador de contenido fue cuestionado acerca del video privado de la conductora, con quien forjó una amistad en 2023 debido a que coincidieron en la primera temporada del reality show “La Casa de los Famosos México”.

Poncho de Nigris abordó el tema con su característico sentido del humor del que da muestra en sus redes sociales e incluso en el podcast que comparte con Wendy Guevara, “Ponchendy”, mismo que presentan como “no apto para sensibles” porque hablan de “temas de actualidad con el toque irreverente y atrevido” que ambos tienen.

“Lo peor no es que hayan sacado el video, lo peor es la m... tan fea”, dijo Poncho de Nigris, quien así describió el video íntimo de la influencer trans. “Que feo la m. Ella presumía mucho en la casa. La m... horrible”.

Qué dijo Poncho de Nigris del video íntimo de Wendy Guevara

Además, Poncho de Nigris le mandó un mensaje a Wendy Guevara: “Te me caíste de la nube”. Sin embargo, todo indica que fue en broma, ya que los generadores de contenido son conocidos por tener una relación “pesada”, comentaron usuarios de redes sociales, quienes piden no sacar de contexto la declaración del regiomontano.

Como informarnos, a Wendy Guevara le robaron el celular y luego filtraron un video íntimo en la misma cuenta de Instagram de la influencer trans. Aunque se mantuvo en hermetismo, la conductora posteriormente habló con la prensa y dijo lo siguiente:

“Si subieron el video de Kim Kardashian, yo soy una simple mortal al lado de la Kim Kardashian. De Paris Hilton, de todas han subido. Ya vi que le pasó también a Gabriel Soto, le pasó también a David Zepeda (...). Que piensen lo que quieran, lo que me gusta hacer es trabajar”.

Ante las críticas negativas que recibe de quienes aseguran que ella misma publicó el video íntimo para ganar más fama, la generadora de contenido simplemente expresó: “Que piensen lo que quieran” y enfatizó que le gusta trabajar, así que no tiene la necesidad de hacer este tipo de cosas.