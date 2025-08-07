Ninel Conde aparece con rodillera y asegura que fue por culpa de Mar, ¿qué le pasó y cuál es su estado de salud?

La segunda semana en La Casa de los Famosos México 3 se están viviendo emociones muy intensas, pues, luego de que algunos de los integrantes quedaron expuestos en la noche de cine, los ánimos se encendieron, sin embargo, fue la pelea entre Ninel Conde y Alexis Ayala lo que provocó el caos el día de la nominación.

Pese a la rivalidad entre Ninel Conde y Alexis Ayala, la “bombón asesino” ha dicho en varias ocasiones que no le cae bien Mar, por lo que se le ha visto muchas veces hacerle algunas groserías a la actriz de “Teresa”, ahora la ex de José Manuel Figueroa ha señalado a Contreras como la responsable de haberse lastimado una rodilla.

¿Qué le pasó a Ninel Conde y cuál es su estado de salud?

La noche de anoche, luego de un día muy cansado para los habitantes de La Casa de los Famosos México 3, después de las nominaciones, la prueba por el presupuesto siguió y aunque no van muy bien en esta ocasión, los participantes han dado lo mejor de sí para poder lograr los enlaces.

Y es que, esta semana la prueba por el presupuesto consiste en que en diversas partes de la casa hay una pantalla con cuatro botones de un color diferente y cada que suene la alarma se determina que habitante debe apretar cada uno de esos botones por un tiempo definido, cabe señalar que solo cuentan con 10 segundos para llegar a las pantallas y lograr el enlace.

Lo anterior ha provocado discusiones como la de Ninel Conde y Alexis Ayala quien en los ánimos de alcanzar a llegar a las pantallas comenzaron una discusión, ahora, “la bombón asesino” señaló a Mar de haberla empujado fuertemente, en uno de los momentos en que todos corrían para llegar a los enlaces, lo que provocó que la rodilla de Ninel se lastimara y tuviera que usar rodillera.

Según Ninel, Mar la empujó con todas sus fuerzas, lo que provocó que la lastimara, pues, su rodilla ya está muy sensible debido a un accidente que tuvo hace tiempo mientras que esquiaba, Conde reveló que su compañera si le pidió una disculpa luego del gran empujón que le dio.

Aunque Ninel asegura que Mar la empujó con todas sus fuerzas, en redes se ha viralizado el momento exacto en el que la actriz y cantante pasa a lado de “La bombón asesino” y aunque si bien hay un pequeño encontronazo, no es tan fatal como lo describió Conde.

¿Ninel Conde miente?

Además de lo anteriormente contado, en redes sociales han señalado a Ninel Conde de “mitomana”, además de exagerada, pues, aseguran que lo que sucedió con Alexis no era para hacer el lío que hizo, lo que provocó que se desconcentrara a la hora del enlace y dejara de apretar el botón que le correspondía.

Y es que, mientras Ninel hacía el fuerte reclamo a Alexis Ayala, debían estar apretando los botones del color que les correspondía, sin embargo, en la pantalla apareció que el botón amarillo se dejó de presionar por lo que no lograron el enlace, ante esto, Ninel se enojó mucho por que según ella en ningún momento lo dejó de sostener, pero, en redes sociales ya circula el video en el que se ve claramente como “La bombón asesino” por estar peleando descuida el botón.