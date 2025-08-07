Nicola Porcella y Apio Quijano confrontan a Wendy Guevara por su video íntimo: “Estoy decepcionado de ti”

Wendy Guevara se ha mostrado afligida tras lo ocurrido en sus redes sociales en donde se filtró uno de los videos íntimos que tenía en el celular que le fue robado hace tan sólo unas semanas. Celebridades se han pronunciado al respecto lamentando lo ocurrido y externando su apoyo a la influencer, entre ellos Nicola Porcella y Apio Quijano que con el sentido del humor que los caracteriza confrontaron a su excompañera de reality show.

En julio pasado Wendy Guevara sufrió un asalto en la carretera cuando viajaba de la Ciudad de México a su natal León, Guanajuato, acompañada de Paola Suárez y Vanessa ‘Labios 4k’. Aunque en su momento la influencer se negó a dar detalles de lo ocurrido, en una reciente entrevista reveló que no sólo le robaron el celular, también una fuerte suma de dinero y las agredieron físicamente; además, días después recibieron amenazas de filtrar los videos íntimos.

Apio Quijano habla con Wendy Guevara sobre su video íntimo filtrado

Apio Quijano fue el invitado especial del programa “Cómplices del desmadre” que Wendy Guevara y Nicola Porcella tienen en YouTube, fue ahí en donde ambos aprovecharon para hablar con la integrante de ‘Las Perdidas’ sobre la filtración de su video íntimo a través de las historias en su cuenta de Instagram presuntamente por quienes robaron su celular. Aunque bromearon al respecto para disminuir la tensión, también le hicieron ver la seriedad de lo ocurrido.

Nicola Porcella y Apio Quijano confrontan a Wendy Guevara por su video íntimo. Foto: IG @apioquijano

"Estoy bien decepcionado de ti porque tú siempre en este podcast te jactas de que la chup** s de maravilla y en ese video se ve que no la chup** nadita (…) Esto que te enseñe a saber bien con quiénes te juntas, en dónde estás. No fue tu culpa", dijo Nicola Porcella.

Continuó Apio Quijano con una versión que le hizo ver a Wendy Guevara lo serio de la situación: "Lo que sí te voy a decir es, más allá de todo lo que está saliendo, es que hay que pensar dos veces el hacer esos videos íntimos con alguien más porque eres una celebridad quieras o no (…) Con lo tuyo, no es por nada, pero no es algo que sorprenda porque siempre has sido muy abierta al hablar de la sexualidad que tienes y la vida sexual que tienes. La gente hoy en día se siente con el derecho sobre ti en todos los aspectos”.

Poncho de Nigris reacciona al video de Wendy Guevara

Apio Quijano y Nicola Porcella no son los únicos que se han pronunciado ante el video íntimo que se filtró de Wendy Guevara, pues Poncho de Nigris hizo lo mismo en el canal que tiene con la influencer en donde una vez más usaron su sentido del humor como una manera de hacerle saber su apoyo: "Te me caíste de la nube. Lo peor no es que hayan sacado el video, lo peor es la mam*** tan fea”.

Tanto el influencer regiomontano como el actor peruano y el integrante de Kabah formaron una sólida amistad con Wendy Guevara durante su participación en la primera temporada de La Casa de los Famosos México en la que fueron parte del llamado 'Team Infierno' junto a Sergio Mayer y Emilio Osorio.