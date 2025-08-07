Muere Brandon Blackstock, exesposo de Kelly Clarkson, tras luchar contra el cáncer por tres años

La mañana de este jueves 7 de agosto, la familia de Brandon Blackstock confirmó que el exmánager y expareja de la cantante Kelly Clarkson murió a los 48 años de edad luego de luchar contra el cáncer durante más de tres años.

Según el comunicado difundido por medios internacionales, Blackstock murió de manera pacífica, rodeado de sus seres queridos, después de esta ardua y prolongada batalla médica. De la misma forma, la familia agradeció las muestras de apoyo y solicitó respeto en este momento doloroso.