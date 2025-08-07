“Mi padre sí es profeta en su tierra”: Roberto Cantoral Jr. celebra homenaje en Ciudad Madero

A 15 años de la partida del maestro Roberto Cantoral, su legado sigue más vivo que nunca y su tierra natal le rinde un merecido homenaje. En entrevista, su hijo, Roberto Cantoral Jr., expresó el orgullo de su familia por este reconocimiento que se realiza en Ciudad Madero, donde nació el afamado compositor.

“Este homenaje es un reconocimiento que se le hace a mi padre aquí en Ciudad Madero. Nosotros, su familia, somos los primeros fanáticos de su legado, y es un honor y un gusto que la ciudad que lo vio nacer lo reconozca de esta manera. Dicen que nadie es profeta en su propia tierra, pero aquí sí lo es, y estamos muy contentos de compartir esto con todo el pueblo”, declaró emocionado Cantoral Jr.

Roberto Cantoral Jr. agradeció el homenaje a su padre en Ciudad Madero, donde se develó un busto en memoria del afamado compositor. FOTO: Carlos Juárez.

Un busto y un bulevar para la inmortalidad de Roberto Cantoral en Ciudad Madero

Como parte del tributo, se realizará la develación de un busto en su honor y el Boulevard Costero de Playa Miramar llevará oficialmente el nombre de Roberto Cantoral, en un acto simbólico de identidad cultural. También se anunció un evento especial en la Explanada del Parque Bicentenario para el día viernes.

Roberto Cantoral Jr. destacó que, a pesar del paso del tiempo, la música de su padre sigue siendo escuchada y valorada en todo el mundo: “Su alma está presente en cada obra que creó, una obra que trascendió y que sigue ejecutándose a nivel mundial”.

A 15 años de su partida, el legado de Roberto Cantoral es honrado en su tierra natal con un busto y un bulevar a su nombre. FOTO: Carlos Juárez.

Ciudad Madero reconoce la importancia del legado de Roberto Cantoral

Finalmente, envió un mensaje a los nuevos artistas: “Que sean auténticos, que no traten de imitar ni copiar a nadie. Que hagan lo que sienten, que canten lo que realmente les nace del corazón. Cuando una obra se hace con convicción, es capaz de trascender”.

El homenaje busca no solo honrar la memoria del maestro, sino también inspirar a las nuevas generaciones a seguir el camino del arte con pasión y verdad.