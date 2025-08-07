Marie Claire presentó un problema de salud en transmisión de La Casa de los Famosos México, VIDEO genera preocupación

Las alarmas se encendieron dentro de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México después de que la conductora de las pre y post galas, Marie Claire, presentara un problema de salud que estuvo a punto de llevarla al hospital. Afortunadamente todo quedó en un susto.

En la temporada 2025 de La Casa de los Famosos México, Televisa anunció a Wendy Guevara y Ricardo Margaleff como conductores de las pre y post galas. En las siguientes transmisiones se integró Marie Claire, participante de la primera temporada del reality show.

La conductora generó preocupación. Foto: Instagram/@marieclaireoficial

Marie Claire presente problema de salud

En su cuenta en Instagram el sitio especializado en temas de la farándula Las Estrellas compartió que Marie Claire, colaboradora de La Casa de los Famosos México, presentó un problema de salud que la pudo llevar a ser trasladada de emergencia a un hospital.

De acuerdo con la información compartida, la también colaboradora de Cuéntamelo, ya! presentó malestares relacionados con el exceso de trabajo. Afortunadamente recibió atención de los paramédicos y lograron estabilizarla. Todo sucedió durante las transmisiones de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México.

En la transmisión, Marie Claire, primera eliminada de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, aseguró que se sentía bien, pero no había chance de "enfermarse". La presentadora se presentó sin ningún contratiempo en la transmisión.

"Aquí no hay chance de enfermarse", dijo en la transmisión.

¿Dónde sale Marie Claire?

Marie Claire es una famosa modelo y conductora de televisión. En este 2025 fue anunciada como parte del elenco de conductoras de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México. También colabora en programas como Cuéntamelo, ya! y el programa Hoy.