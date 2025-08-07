Mar Lara llega al Lunario del Auditorio Nacional tras su paso por La Academia

Mar Lara, quien obtuvo el quinto lugar de La Academia 2024, se presenta hoy por primera vez en el Lunario del Auditorio Nacional, en un show dedicado a sus seguidores y que promete muchas sorpresas.

“Es un escenario muy importante en México y es súper imponente. Estoy muy emocionada de tener la oportunidad de presentarme ahí. Es un sueño hecho realidad y qué mejor que vivirlo con la gente que me apoya, con mis fans”, comentó la cantante.

La exacadémica explicó qué podrá ver el público podrá ver en esta próxima presentación.

“Pueden esperar muchas cosas impredecibles. Vienen varios covers que ya me han escuchado, también canciones de mi autoría y otras que no han oído todavía, todo esto a la par de un show increíble en donde mostraré a la Mar Lara que no han podido ver”.

Sobre las sorpresas que se verán en el show, Mar mencionó: “Se viene algo enorme que aún no puedo decir. Lo único que puedo adelantar es que espero que la gente se aprenda las canciones muy rápido porque vienen muchas cosas que no se esperan. Prepárense para todo”.

Acerca de su participación en La Academia, la cantautora contó lo que más aprendió de la experiencia.

“Me llevé muchísimas cosas, principalmente el haber aprendido a confiar y creer en mí. Hubo momentos hermosos que tanto en lo personal como artísticamente me ayudaron a crecer bastante, a conectar con mi parte interna, con mis pensamientos, emociones y jamás había hecho eso en mi vida a ese nivel”.

Algunos integrantes del programa mantienen contacto con la cantante y han conservado una buena relación.

“Con Lolita Cortés, una mujer que admiro y quiero muchísimo, y que me ha enseñado tanto desde que nos conocemos. También con mi querido director (Héctor Martínez) quien sigue ahí para mí; con los maestros, especialmente Menny (Carrasco), quien aún me cuida como si fuera su hija; y con Jaime Camil, a quien amo y admiro profundamente”.

Ante la popularidad de géneros como el reggaetón y los corridos, Mar Lara habló sobre su disposición a experimentar con ellos: “Pienso que ya encontré mi estilo musical y siempre le he sido fiel, aunque siempre es bueno probar cosas nuevas y estoy dispuesta a explorar. Aún hay cosas que no han escuchado de mí y se van a sorprender. Muchos fans van a ser muy felices”.

La cantante también habló sobre su principal cualidad como artista: “Mi transparencia. En un mundo tan artificial, donde muchos hacen música solo por seguir tendencias, yo escribo lo que siento para transmitir algo y conectar con los demás. Eso es lo que me define hoy”.

“Soy muy sentimental y creativa a la vez, y muchas veces me cuesta decir lo que siento, entonces prefiero escribirlo en un papel, después me voy al piano y ahí es donde comienzo a componer y eso es lo más bonito, poder sacar mis sentimientos y convertirlos en música”, agregó Mar.

La cantante comentó qué sigue para ella luego de esta presentación en el Lunario.

“Hago música siempre que puedo, cada vez que tengo la oportunidad y siempre que lo siento. Viene mucha música y me encantaría hacer conciertos no solo en México sino en otros países”.

HA DICHO:

“La única persona que debe de creer en mí soy yo y todo es posible si yo lo creo”. - Mar Lara

A DETALLE:

Mar Lara nació en Guadalajara, Jalisco.

Mar sostiene una relación con Mario Girón, el ganador de La Academia 2024.

Recientemente terminó su Tour Destinos junto a Mario Girón.

Tiene más de dos millones de reproducciones en su canal de YouTube.

MAAZ