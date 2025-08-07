La esposa de Alexis Ayala defiende al actor de su pleito con Ninel Conde, sube este contundente mensaje

La tarde del miércoles 6 de agosto Ninel Conde y Alexis Ayala dieron de qué hablar en el mundo del espectáculo después de protagonizar una fuerte discusión dentro de La Casa de los Famosos México. La cantante acusó de violencia de género al actor.

Durante la prueba semanal, Alexis Ayala le gritó "quítate" a Elaine Haro, provocando el enojo de Ninel Conde. La habitante del cuarto "Día" aseguró que el actor violentó a la joven actriz. Posteriormente comenzó a llorar y recibió el apoyo de sus demás compañeros de habitación.

Cinthia Aparicio defiende a Alexis Ayala

Ante el reclamo de Ninel Conde, Alexis Ayala, exintegrante de "Solo para mujeres", aseguró que todo se estaba llevando a un extremo. Aseguró que el grito a Elaine Haro lo hizo por la adrenalina de la prueba semanal, pero nunca le faltó al respeto y mucho menos la violentó.

Tras la intensa discusión entre Ninel Conde y Alexis Ayala, la esposa del primer actor, Cinthia Aparicio, apareció en redes sociales para enviar un mensaje relacionado de manera directa al pleito que sacudió la nueva temporada de La Casa de los Famosos México.

Ante sus seguidores en su cuenta en Instagram, Cinthia Aparicio compartió un mensaje asegurando que en un juego te puede ganar la "intensidad" y la "adrenalina", en referencia al reclamo que hizo Alexis Ayala a Elaine Haro y que provocó el enojo de Ninel Conde.

En la parte final del mensaje, Cinthia Aparicio aseguró que el galán de telenovelas se hará responsable de sus palabras. En otras historias le externó todo su apoyo a Alexis Ayala, su esposo, después de que saliera nominado en la segunda Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México.

"En un juego, a veces puede ganar la intensidad y la adrenalina, pero un Mister siempre se va a hacer cargo de sus palabras", escribió.

La actriz subió un mensaje en redes sociales. Foto: Instagram/@cinthiaparicio

¿Quiénes están nominados en La Casa de los Famosos México?

Durante la segunda semana de competencia, los 5 habitantes nominados son:

Alexis Ayala

Dalilah Polanco

Adrián Di Monte

Priscila Valverde

Mar Contreras

Uno de ellos será retirado de la placa el próximo viernes 8 de agosto. El domingo 10 de agosto se celebrará la segunda Gala de Eliminación en la que conoceremos al segundo eliminado de la temporada 2025 de La Casa de los Famosos México.