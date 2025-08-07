La canción más triste de Espinoza Paz que habla de estar en la frienzone y no formalizar la relación

Espinoza Paz es uno de los compositores predilectos de Banda MS, las canciones que el artista les ha otorgado y que ahora forman parte de su repertorio son varias e incluso hay quienes desconocen que son de la autoría de Isidro Chávez, nombre real del talentoso cantautor.

Pero hay un tema en especial que habla de todas aquellas incógnitas que quedan tras terminar con una relación en donde nunca se formalizó, pero sí hubo tratos de algo más que una amistad, la pieza se llama Qué fuimos y es una de las más tristes, pero populares en el repertorio de Banda MS.

Aparte de Banda MS, Espinoza Paz ha escrito canciones que después han sido grabadas por grandes estrellas de la música mexicana, algunos de los nombres que el cantautor originario de Angostura, Sinaloa puede presumir que trabajo o sigue colaborando son Sergio Vega, Jenni Rivera, El Coyote y su Banda Tierra Santa, La Arrolladora Banda el Limón y Carin León solo por mencionar algunos.

Espinoza Paz es un famoso cantante y compositor. Foto FB/Freepick

¿Qué significa la canción Qué fuimos de Banda MS?

El tema Qué fuimos que grabó Banda MS en el año 2016 como parte de su disco Que Bendición habla de una persona que está bastante afectada por una relación que termina, aunque el vínculo afectivo nunca tuvo un nombre ya que no llegaron a formalizar, sí se quedaron grabados bastantes momentos entre la pareja.

Que fuimos podría estar dedicada a alguien que permanece en la conocida como Frienzone, termino que se usa para cuando una persona no busca establecer algo más que una simple amistad con alguien, pero que si acepta los beneficios que le trae estar con él o ella.

Espinoza Paz es el creador de importantes canciones en el regional mexicano. Foto FB/espinozapaz

Hasta el momento Espinoza Paz no ha revelado alguna anécdota de la manera o la inspiración que utilizó para realizar el tema Que fuimos, ya que por lo general y cada que tiene oportunidad, el músico da a conocer detalles de cómo es el proceso creativo para componer sus éxitos.

Letra completa de la canción Que fuimos de Espinoza Paz