Joaquín López-Dóriga fue diagnosticado con cáncer, el periodista habla por primera vez de su enfermedad

La mañana de este jueves 7 de agosto el nombre del periodista, Joaquín López-Dóriga, apareció en las portadas de los medios del entretenimiento después de que saliera a la luz una entrevista en la que recordó la vez que fue diagnosticado con cáncer de colon.

A finales del mes de julio, el extitular del noticiero nocturno de Televisa generó bastante preocupación al revelar que pasó varios días hospitalizado después de contraer neumonía. Afortunadamente la situación no pasó a mayores y días después regresó a su programa de radio. Ahora, el también escritor habló de su lucha contra el cáncer.

El periodista habló de los problemas de salud que enfrentó. Foto: Cuartoscuro

Joaquín López-Dóriga fue diagnosticado con cáncer

En una plática en el canal de YouTube que comparte con su hija, Joaquín López-Dóriga, uno de los periodistas más famosos en México, recordó la ocasión en la que fue diagnosticado con cáncer de colon tras someterse a una cirugía de emergencia por peritonitis.

En la conversación, el periodista de 78 años contó que en 1993 presentó un fuerte dolor en la parte superior del abdomen. A pesar de la molestia, seguía cubriendo al presidente de México de aquel entonces. Señaló que controlaba el dolor automedicándose.

Después de su regreso de un largo viaje, su esposa lo llamó por teléfono para decirle que le había sacado una cita en un hospital. Joaquín López-Dóriga señaló que uno de sus compañeros le informó a su pareja del dolor y los malestares que presentó durante la gira.

Al llegar al hospital, el locutor de radio fue diagnosticado con peritonitis, motivo por el que tuvo que ser operado de emergencia. Durante la cirugía, los médicos encontraron un tumor canceroso en el colon, generando preocupación entre sus familiares.

Tras salir de la operación de emergencia, Joaquín López-Dóriga encontró a sus familiares muy preocupados. Ante esta situación el médico que lo atendió y su esposa le explicaron que habían encontrado un tumor en el colon.

El periodista aseguró que al principio no podía asimilar la noticia, pero posteriormente le pidió su opinión al oncólogo que lo atendió. Afortunadamente el cáncer que padeció tenía cura y logró salir adelante. El exconductor de televisión no brindó más detalles del tratamiento al que se sometió. Es uno de los grandes referentes del periodismo en México. Foto: Cuartoscuro

¿Qué le pasó a Joaquín López-Dóriga?

A finales del mes de julio, Joaquín López-Dóriga, informó que sufrió de neumonía y pasó varios días hospitalizado. Días después retomó sus actividades en el programa de radio que conduce. En este mes de agosto recordó que hace 30 años fue diagnosticado con cáncer de colon.