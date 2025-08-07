Ismael Vásquez retrata en el documental “Hilando Sones” desde la raíz de su infancia

Ismael Vásquez Bernabé es el director de “Hilando Sones”, película documental que se desarrolla en San Pedro Amuzgos, su pueblo de origen. “Nací ahí, mi lengua materna es el amuzgo, vivo ahí y soy muy feliz en ese espacio”, comentó.

El director mencionó por qué surgió la inquietud de hacer un documental sobre su pueblo natal. “Nació desde mi infancia. Tuve la oportunidad de conocer a Donato, el personaje principal, y sobre todo de escucharlo tocar el violín. Eso fue espectacular y hermoso. Oírlo me generaba la posibilidad de soñar, de imaginar y de construir posibles futuros. Ahora de adulto quise compartir toda la belleza de su música con jóvenes o niños que no lograron conocerlo”.

Además de la parte musical mostrada en Hilando Sones, los hilos salen a relucir por otra importante tradición de San Pedro Amuzgos.

“Nuestro pueblo es de tejedoras y donde ellas tejen es ahí donde cuidan a sus hijos, ya que es el sitio más seguro y que evitaba que hiciéramos travesuras. Nacimos bajo el telar; ahí es donde torturaba un poco a mi madre con mis preguntas existenciales y de la comunidad”, indicó el director.

Fueron los cuestionamientos que se planteó el director cuando era pequeño los que resolvió en esta, su ópera prima. “Trabajé todas estas dudas que tenía a esa temprana edad. Todo lo que aparece en el documental refleja las preocupaciones y dudas que tenía. Cuando terminé el documental hice las paces con mis miedos y sabía que era hora de cerrar esa historia”.

En cuanto a la intención del filme, Ismael Vásquez declaró:

“Es un material que invita al espectador a cuestionarse desde su contexto. Además, tiene temas universales como la necesidad de la identidad, las memorias, el recuerdo, la religión y otros temas importantes para nuestra cultura”.

El reto más grande que se presentó en el rodaje, según su director, fue la falta de apoyo económico.

“Conseguir financiamiento para proyectos indígenas es súper-difícil porque a las instituciones o personas no les inspira confianza apostar por ello. El primero en dar un paso al frente fue National Geographic, el segundo fue Sundance, el festival estadounidense y ya después en México fue más fácil obtener el apoyo”.

Y agregó: “Crecer siendo indígena no es nada fácil. Por nuestra lengua y nuestra identidad hay mucha discriminación, incluso violencia y se ha normalizado que nos quedemos callados”.

Para los próximos proyectos del director, planea contar historias alrededor de los indígenas en formato documental. “El año pasado tomé un diplomado de National Geographic y nos enseñaron a armar propuestas de series para el canal y entonces ahí nació “El jardín de Florencia”, una serie de insectos en donde, para explicar a cada uno, se hará con base en conocimientos de los pueblos indígenas que comparten su espacio con estos”.

HA DICHO:

“A la gente le cuesta creer que nosotros los indígenas tenemos la misma capacidad de armar cosas bellas”.- Ismael Vásquez Bernabé.

A DETALLE:

El filme se encuentra actualmente en la Cineteca Nacional.

San Pedro Amuzgos se encuentra en el estado de Oaxaca.

El rodaje duró cinco años.

Ismael no estudió cine formalmente, sino que es autodidacta.

El 2 de agosto, presentó por primera vez el documental en su pueblo, San Pedro Amuzgos.

El documental se estrenó en el Festival de Toronto en donde recibieron una mención honorífica por Mejor Director Emergente.

MAAZ