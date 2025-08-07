Hija de 'Chespirito' revela fotos inéditas de su madre, Graciela, junto a su papá cuando aún estaban enamorados

Grata sorpresa la de Paulina, hija de ‘Chespirito’ quien por medio de su cuenta en Instagram reveló fotos inéditas de su madre Graciela junto a su papá cuando aún estaban enamorados, puesto que se conoce que la pareja se divorció y tuvieron finales separados.

La guionista dio a conocer algunas imágenes sobre sus padres cuando aún estaban en una relación sentimental, según las tres fotos que aparecen en la publicación de Paulina Gómez Fernández, la pareja vivía una gran conexión que se aprecia en las postales que mostró.

“Fotitos borrosas… Recuerdos vivos”, fue lo único que escribió Paulina Gómez Fernández en la descripción de las imágenes que ahora aparecen en su perfil en Instagram, que son de una misma escena, pero en donde tanto ‘Chespirito', así como Graciela se ven en diversas poses, atentos y sonrientes.

La fotografía inédita de Graciela, primera esposa de 'Chespirito' junto al actor. Foto IG/pau_gomez_fdz

Las publicaciones inéditas de la primera esposa de ‘Chespirito’

Pero las tres imágenes de Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández no fue lo único que publicó Paulina, además compartió con todos sus seguidores y fanáticos de su padre ‘Chespirito’, un video en donde aparece la expareja desde un balcón y disfrutando de la gran vista a la ciudad.

“Jueves de seguimos extrañando Chespirito, sin querer queriendo. Esto no salió en la serie, pero hace poco vi una entrevista donde mi papá hablaba de este viaje y encontré esta película”, fue lo que escribió Paulina junto al video antiguo que también publicó en sus redes sociales.

Las imágenes inéditas sobre todo en donde aparece Graciela, primera esposa de ‘Chespirito’ cautivaron al público, ya que se conoce que la señora no pertenecía al mundo del espectáculo y nunca busco foco en la fama de su esposo, por lo que poco se conocía sobre su vida e historia, por lo que ahora y tras el estreno de los capítulos de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, en donde revelan la vida de Roberto Gómez Bolaños, también se mostró parte de lo que sucedió con la primera esposa que fue fundamental para su éxito.

¿Venganza de los hijos de ‘Chespirito’?

Tras finalizar la serie Chespirito: Sin querer queriendo, hay fanáticos que aseguran que los hijos de Roberto Gómez Bolaños realizaron una venganza en nombre de su madre Graciela hacia lo que sucedió con su padre y Florinda Meza, quien se sabe fue la última esposa del comediante y con quien se casó tras su divorcio.

Así como hay quien asegura que la gran protagonista de la serie que además produjeron y escribieron los hijos de ‘Chespirito’ fue Graciela, por lo que se le reconoció el apoyo que le dio a su esposo durante sus primeros años de carrera en televisión.