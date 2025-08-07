Exnovia de Emilio Osorio le declara su amor a Aldo de Nigris: “Me encantas, eres precioso”

Aldo de Nigris se ha convertido en uno de los participantes favoritos de la nueva temporada en La Casa de los Famosos México, su simpatía y atractivo físico ha cautivado a los fanáticos. Aunque todo indica que no son los únicos que cayeron rendidos ante los encantos del youtuber, pues Leslie Gallardo, exnovia de Emilio Osorio, no se contuvo al declararle su amor y prometerle que lo esperaría a que saliera del reality show para buscarlo.

El sobrino de Poncho de Nigris se perfila como uno de los participantes que podría llegar a la final, pues mientras pasan los días son sus ocurrencias y autenticidad lo que hace más grande su grupo de seguidores. Entre éstos destaca uno más amplio de mujeres que lo llenan de halagos a través de redes sociales, como Leslie Gallardo que destacó el atractivo físico del influencer y enlistó otras de sus cualidades.

Leslie Gallardo dispuesta a esperar a Aldo de Nigris para gritarle su amor

Durante una entrevista para "Loko TV", la exparticipante de MasterChef Celebrity le declaró su amor a Aldo de Nigris y prometió esperar a que salga del reality show para hacérselo saber. La también creadora de contenido se desvivió en halagos para De Nigris destacando sus cualidades tanto físicas como personales.

“Aldo va a ser mi futuro esposo, yo sólo voy a esperar a que salgas de La Casa de los Famosos claro que sí. Aldo, oficialmente te reto, Aldo de Nigris. Aldo tú y yo ya nos conocemos, pero nunca te lo había dicho y te lo voy a decir en cuanto tú salgas de esa casa: me encantas, eres precioso, eres guapísimo, me encanta que te bañes tres veces al día, que te acicales, que seas un niño bien, que trates bien a las personas, me estás callando la boca porque pensé que tenías un chícharo en la cabeza y no, eres muy inteligente”, dijo Gallardo.

¿Aldo de Nigris tiene novia?

En más de una ocasión Aldo de Nigris ha señalado que actualmente no tiene pareja y aunque Elaine Haro le confesó sentir atracción, él no mostró interés al respecto. Sin embargo, días antes de su participación en La Casa de los Famosos México fue relacionado sentimentalmente con la influencer Fernanda Arriella, conocida como ‘Fer Alucín’.

Los rumores surgieron en junio cuando la youtuber compartió una foto en la que presume un ramo de flores que le regalaron y que acompañó con el mensaje “creo que me enamoré”. A esto se suma el episodio de “Jalando Fierro” en el que Fernanda se dio un beso con Aldo de Nigris, pese a ello, el influencer ha dejado claro que está soltero.