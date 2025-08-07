Esta fue la última publicación de Adam Turck, el actor asesinado a balazos por intentar detener una pelea

La muerte del actor Adam Turck, de 35 años de edad, hizo recordar las últimas palabras que compartió en redes sociales porque así se despidió antes de ser asesinado a balazos el pasado 2 de agosto cuando estaba paseando a su perro e intentó frenar una pelea entre unos vecinos.

Adam Turck era apasionado del teatro y lo demostró a través de su trabajo y también su última publicación en redes sociales. Mediante ésta, la estrella de teatro destacó la labor que hace cada persona en una puesta en escena, sobre todo los suplentes que suelen ser olvidados o no son considerados.

Adam Turck era un apasionado del teatro. Foto: Instagram.

Por lo mismo, Adam Turck les dedicó a los suplentes de las obras de teatro un mensaje alentador que dice lo siguiente:

“La cuestión es la siguiente: los suplentes de Dial M son, cada uno a su manera, auténticas estrellas. Si viera alguno de estos nombres en un programa, me emocionaría. No se pierdan su magnífico trabajo: Travis como Lesgate: 17 y 24 de abril Travis como Hubbard: 18 de abril Kendall como Margot: 19 de abril Chandler como Tony: 26 de abril”.

Cuáles fueron las últimas palabras de Adam Turck en redes sociales

Con sus palabras en su última publicación en redes sociales, Adam Turck también expuso que los suplementos son los verdaderos “héroes”. Por si fuera poco, igual destacó la importancia de hacer equipo y trabajar así, enviando un mensaje de unión y empatía.

“Si me olvido de alguno, por favor, díganmelo. Los suplentes son héroes y, como decimos, la columna vertebral del teatro”.

Familia de Adam Tuck informe que donarán sus órganos:

La muerte de Adam Turck dejó un vacío en su familia y la comunidad teatral. Sin embargo, sus seres queridos prefieren honrar su vida destacando su pasión por la vida y su manera de vivirla con un enfoque en la paz y la empatía. Como muestra de esto, los órganos del actor serán donados, dio a conocer su familia.

“Adam arriesgo su vida para proteger a alguien necesitado, y siempre lo recordaremos por ese sacrificio”, expresó la familia del actor de teatro, quien, como informamos, intervino en una pelea entre vecinos para tratar de frenarla; sin embargo, un joven de 19 años le disparó y luego se suicidó.