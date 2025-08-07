Esta es la “maldición” del 666 en La Casa de los Famosos México: “Se descontrola todo”

¿Casualidad? Usuarios de redes sociales lanzaron una teoría acerca del 666 y el reality show “La Casa de los Famosos México”, ya que aseguran que el 6 de agosto está “maldito”. Esta idea gana popularidad principalmente en Twitter, plataforma en la que analizan dos situaciones clave del programa que es grabado 24/7.

De acuerdo con usuarios de X -nombre que actualmente recibe Twitter-, el programa ha tenido momentos llenos de polémica. La cúspide se vivió precisamente el 6 de agosto de 2024, día en el que los participantes tuvieron un enfrentamiento que derivó de una broma con el colchón de Sian Chiong.

Cuáles son las polémicas de “La Casa de los Famosos México”

Adrián Marcelo intervino y se fue contra Briggitte Bozzo y Gala Montes, lo que provocó que otros habitantes se sumaran al conflicto, como Arath de la Torre y Mario Bezares, así como Sabine Moussier, Mariana Echeverría y Ricardo Peralta. Esto marcó un antes y un después en “La Casa de los Famosos México” porque la tensión se mantuvo.

Los días 6 de Agosto están malditos en esa casa uD83DuDE32 #LaCasaDeLosFamososMx3 https://t.co/gqFJcl1H1v — La Comadrita (@lacomadritaof_) August 6, 2025

Ayer 6 de agosto de 2025 sucedió algo similar en el reality show porque dos participantes tuvieron una discusión: Ninel Conde y Alexis Ayala. La cantante y actriz, conocida como el “Bombón asesino” acusó al actor de “violentar” a Elaine Haro, a quien le dijo “quítate” durante una actividad de la prueba semanal.

Amigos, tenemos que empezar a marcar en el calendario el día 666 de Agosto cómo el día maldito en La Casa de los Famosos...#LCDLFMX#LCDLFMX3#LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/MZfDxnMtHm — uD835uDE52uD835uDE43uD835uDE44uD835uDE4FuD835uDE40uD835uDE3EuD835uDE43uD835uDE44uD835uDE3EuD835uDE3C?uD83CuDF4C (@Whitechican) August 7, 2025

El tema escaló, ya que la actriz recordada por su personaje de Alma Rey en la telenovela “Rebelde” incluso hizo mención de la violencia de género. En respuesta, el protagonista de “Lo que la vida me robó” le pidió que no sacara la situación de contexto. Como resultado, en redes sociales surgió una polémica y principalmente la actriz es criticada e incluso tachada de “falsa feminista”.

Qué significado tiene el número 666

“Los días 6 de agosto están malditos en esa casa”, se lee en la cuenta de Twitter La comadrita (@lacomadritaof). En tanto, en el perfil de X Whitechica (@Whitechican) se hizo una publicación con la siguiente leyenda: “Amigos, tenemos que empezar a marcar en el calendario el día 666 de agosto como el día maldito en ‘La Casa de los Famosos’…”.

Ambas publicaciones, así como otras que ganan popularidad en tendencia en Twitter, hacen referencia a las discusiones citadas anteriormente. Incluso hay fotos y videos para recordar estos momentos y, a manera de broma, se recuerda que ya se celebró el primer aniversario de la pelea por el colchón de Sian Chiong.

De acuerdo con la numerología, el 666 esconde un significado relacionado con la armonía y el equilibrio, indica Glamour. Sin embargo, esta es la versión positiva de este número denominado ángel.

“Puede ser un recordatorio para prestar atención y cuidado a tus seres queridos, ya que la familia es una fuente importante de apoyo y amor. Indica que es un buen momento para trabajar en la paz en tu vida. También puede ser un recordatorio de que debes mantener y cultivar tu vida espiritual”, se indica en la revista.

Por qué se dice que el 666 es el “número del diablo”

Sin embargo, el 666 también es vinculado con el diablo porque se hace presente en el Apocalipsis de la Biblia, ya que esta numeración es llamada el “número de la bestia”. Por esta razón, culturalmente el 666 es visto como un número que simboliza lo “malo” y “negativo”, así como las “maldiciones”. Incluso hay quienes indican que es el número de Anticristo y la maldad.