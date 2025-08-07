"Esos mugrosos": Ninel Conde enfurece y se lanza contra los habitantes del cuarto Noche, así fue el incómodo momento

La segunda Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México dejó en riesgo a cinco habitantes de convertirse en el eliminado de este domingo 10 de agosto. Alexis Ayala, Dalilah Polanco, Priscila Valverde, Adrián Di Monte y Mar Contreras, son los participantes que aparecieron en la placa.

Durante la repartición de los votos, Ninel Conde, líder de la semana 2 de competencia, se robó todos los reflectores después de lanzar un fuerte comentario contra los habitantes del cuarto "Noche". La también actriz cuestionó su estrategia a pesar de que todos estaban compartiendo la sala.

La actriz no se guardó nada y lanzo un fuerte mensaje. Foto: Ninel Conde

Ninel Conde se lanza contra los habitantes del cuarto Noche

En una plática con Shiky y Facundo, sus compañeros de cuarto, Ninel Conde estaba hablando sobre la posible estrategia de los habitantes del cuarto "Noche". La cantante aseguró que no los iban a nominar pues los consideraban rivales fuertes.

Ante la preocupación de Shiky por aparecer en la placa de nominados, Ninel Conde le dijo que estuviera tranquilo pues seguramente no les iban a dar votos al ser considerados "fuertes". La protagonista de "Rebelde" y "Fuego en la sangre" tachó de "mugrosos" a los que no forman parte de su habitación.

"No se atreven esos mugrosos", dijo Ninel Conde.

Después del señalamiento de Ninel Conde, Facundo comenzó a reír, mientras que Shiky prefirió permanecer a la expectativa. Minutos más tarde Galilea Montijo les informó quiénes eran los cinco nominados, donde quedó comprobada la teoría de "La Bombón Asesina".

¿Quiénes están nominados en La Casa de los Famosos México?

Durante la segunda semana de competencia, los 5 habitantes nominados son: Alexis Ayala, Dalilah Polanco, Adrián Di Monte, Priscila Valverde y Mar Contreras.

Uno de ellos será retirado de la placa el próximo viernes 8 de agosto. El domingo 10 de agosto se celebrará la segunda Gala de Eliminación en la que conoceremos al segundo eliminado de la temporada 2025 de La Casa de los Famosos México.