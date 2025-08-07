La música ha demostrado ser puente para crear comunidad y esto lo sabe perfectamente el multifacético Dr. Simi, quien en 2024 sorprendió con la primera edición del SimiFest, un festival de música que reunió a más de 15 mil personas vibrando con artistas como Jungle, Ely Guerra, Motel y Technicolor Fabrics.

Pero este año, la antesala para la edición 2025 fue un proyecto que, al más puro estilo de los Tiny Desk estadounidenses, transformó las oficinas de las Farmacias Similares en un acogedor espacio musical con la primera edición de Simisónico.

Y es que la inauguración no fue cualquier cosa, pues la banda encargada de abrir este espacio fue Enajmbre. Con una duración de 20 minutos, los zacatecanos interpretaron cinco de sus más emblemáticas canciones, llevando la música hasta las oficinas centrales de la marca.

Enjambre inaugura Simisónico, en donde las oficinas se convierten en escenarios

"La Oficina es el primer escenario". Bajo esa consigna tan tiernamente irreverente, Simisónico invita al público a derribar barreras entre artistas y fans, reemplazando grandes escenarios por la cercanía e intimidad que solo un escritorio (o una botarga del Dr. Simi) puede ofrecer.

Detrás del proyecto está Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares, quien ha venido empujando la estrategia de la empresa hacia territorios culturales y de impacto social.

En su canal y redes oficiales se alojó el primer capítulo de Simisónico, una sesión acústica que recupera el gusto por los formatos cercanos, donde la voz y la guitarra respiran a la par, y que además sirve como gancho vivo para el festival que la cadena consolidó en los últimos años.

¿Y qué esperar del Simi Fest 2025? Si Simisónico es la antesala, el festival será la orquesta completa. La edición anterior ya dejó claro que la apuesta combina nombres internacionales con propuestas mexicanas sólidas, por lo que la expectativa ahora es que se mantenga ese balance y que, además, incorpore más voces locales.

En las próximas semanas, todo apunta a que se revelará la alineación completa del Simi Fest 2025. Por ahora, lo indiscutible es que Simisónico, con su propuesta renovadora y un estreno de lujo, logró encender la chispa de una etapa en la que la música, la identidad de marca y el sentido de comunidad se entrelazan como nunca antes.

Y es que para la audiencia, Simisónico propone un plan sencillo y encantador: cerrar la oficina, apagar el monitor y asomarse a una canción que suene familiar pero sea nueva en su versión. Para la escena musical, es una invitación a jugar con la forma, a seducir a públicos que quizás no hubieran comprado boleto para un festival.

Mira AQUÍ la presentación de Enjambre en el primer Simisónico

Que Enjambre haya inaugurado Simisónico no fue un golpe de suerte, sino una jugada estratégica ya que su prestigio en la escena, la conexión profunda que mantiene con el público mexicano y su habilidad para reinventarse convierten a este formato en un trampolín ideal para impulsar a futuras promesas con canciones como: