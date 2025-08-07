Encuentran muerta a la diseñadora de moda e influencer Martha Nolan, su cuerpo estaba en un yate de lujo

El mundo de las redes sociales y la industria de la moda se vistieron de luto después de que se confirmara la muerte de la creadora de contenido de 33 años de edad, Martha Nolan. Las autoridades continúan investigando los hechos.

De acuerdo con medios internacionales, el cuerpo sin vida de la experta en moda, Martha Nolan, fue localizado dentro de un yate atracada en Montauk en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Después de las primeras indagatorias se confirmó que corresponde a la creadora de contenido de 33 años.

Muere Martha Nolan

El pasado fin de semana se reportó el hallazgo de un cadáver dentro de un lujoso yate atracado en aguas de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Al sitio arribaron policías y servicios de emergencias, quienes realizaron las primeras investigaciones.

Información de ABC News detalla que un hombre llamó a emergencias el pasado 5 de agosto reportando un cuerpo dentro de un yate. Después de las investigaciones las autoridades confirmaron que el cadáver corresponde a la diseñadora de modas, Martha Nolan de 33 años de edad.

El reporte indica que varias personas intentaron reanimar a la creadora de contenido de 33 años de edad, pero desafortunadamente ya había fallecido. Trascendió que personas cercanas al lugar de los hechos escucharon gritos.

¿Quién era Martha Nolan?

Martha Nolan fue una famosa diseñadora de moda y creadora de contenido nacida en Irlanda, pero radicada en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. La joven de 33 años de edad fue encontrada sin vida en un yate varado el pasado 5 de agosto.

La creadora de contenido realizó estudios de comercio y marketing. Algunos de sus trabajos como diseñadora de modas los hizo en la marca "Eastxeast". En redes sociales solía compartir contenido relacionado con su trabajo y los viajes que realizaba.

Después de que se confirmara su fallecimiento, usuarios en las plataformas digitales se preguntaron qué había pasado. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, pero las autoridades están realizando las investigaciones correspondientes.