“Edición y mucha mala leche”: Sofía Rivera Torres se le va con todo a sus haters tras críticas por su peso

Sofía Rivera Torres salió con todo a defenderse de los haters que la atacaron por su peso pues aseguran que tiene varios kilos demás, esto luego de haberse presentado como panelista en el reality show La Casa de los Famosos en su tercera temporada que esta siendo todo un éxito.

Algunos internautas se burlaron de que la conductora hay subido varios kilos luego de que hace pocos meses se convirtió en madre del pequeño Ferrán el pasado 14 de abril e incluso recordaron cuando ella se burló del físico de Lucerito Mijares y aseveraron que el karma la había alcanzado.

“Ese cuerpo de la foto no se debe a la maternidad, no se debe al karma, es sencillamente edición y mucha mala leche”, sostuvo Sofía Rivera Torres Foto: Instagram sofiariveratorres

Ahora la esposa de Eduardo Videgaray subió un video en Instagram donde acusó que las imágenes que circulan en redes sociales están editadas y no pertenecen a su cuerpo actual, además señaló que ha recibido mucho apoyo e incluso servicios de clínicas de belleza gratuitos.

Sofía Rivera Torres se convirtió en mamá en abril pasado Foto: Instagram sofiariveratorres

Sofía Rivera Torres se defiende de las críticas por su peso y asegura que le dará coraje a sus haters cuando recupere su figura

Incluso mostró la fotografía original y la que circula en redes, aunque reconoció que su cuerpo actual estopa lejos del que solía tener antes de ser mamá, mostró que las bubis le ofrecieron y que comienza a ver rastros de su viejo abdomen y hasta cuestionó a sus haters si les dará el mismo gusto cuando recupere su escultural figura.