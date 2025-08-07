Diego Boneta rechazó ser "Emmanuel" en "Mentiras All Star" junto a Belinda, aseguran le ofrecían millonaria cantidad

El pasado 1 de agosto, Belinda a través de sus redes sociales confirmó que llega al teatro con “Daniela” personaje que interpretó en “Mentiras, la serie”, esta vez, la creadora de los corridos coquettes, sorprendió a sus seguidores que la pedían ver en las tarimas como parte de la obra musical antes mencionada.

Sin embargo, la gran sorpresa es que Belinda no llega sola, pues, Mariana Treviño quien interpretó a “Lupita” también regresa al teatro en la versión de “Mentiras, all star”. Debido a esto es que fanáticos de esta historia pidieron a los productores integrar a estas presentaciones especiales a Diego Boneta como “Emmanuel”, pero, recientemente se reveló que el actor que dio vida a “Luis Miguel” se negó a hacer teatro en nuestro país, a pesar de que le habrían ofrecido una millonaria suma por actuar en seis funciones.

¿Cuánto le ofrecieron a Diego Boneta por actuar en “Mentiras All Star”?

En plena expansión del fenómeno “Mentiras”, tanto en los escenarios como en el streaming, surgió un dato que ha sacudido al medio del entretenimiento en México. El actor Diego Boneta habría rechazado una oferta millonaria para integrarse a las funciones especiales de “Mentiras, AllStar”, compartiendo escenario con figuras como Belinda y Mariana Treviño. La información fue revelada por el periodista Gustavo Adolfo Infante, en su programa digital, ahí “el periodista de las exclusivas” aseguró que la propuesta incluía un pago de un millón de pesos por función.

“Le ofrecieron un millón de pesos por función, eran seis millones de pesos por seis días y dijo que no le interesaba”, dijo Gustavo Adolfo Infante

La negativa del actor ha llamado la atención no solo por la cifra que le habrían pagado de haber aceptado, seis millones de pesos por seis días de trabajo. Y es que, la participación de Boneta hubiera significado un regreso mediático al teatro mexicano.

Sin embargo, todo indica que el también cantante optó por mantenerse al margen del proyecto, pues, seguramente busca proyectos de talla internacional, pues, Infante mencionó que Boneta declinó porque “no quiere hacer teatro en México”.

¿Cuándo y dónde ver “Mentiras All Star”?

Las funciones especiales de “Mentiras All Star” prometen convertirse en un evento cultural de alto perfil. La participación de Belinda y Mariana Treviño ha despertado gran expectación, sobre todo por tratarse de un reencuentro entre dos figuras con trayectorias distintas pero igualmente exitosas en cine, televisión y música. Ambas artistas formarán parte de esta versión especial del musical en seis únicas fechas en octubre.

El productor Alejandro Gou, cabeza detrás del relanzamiento del "Mentiverso", ha apostado por una estrategia que mezcla nostalgia ochentera con celebridades de alto impacto mediático. Según sus propias palabras en redes sociales, la intención es celebrar “los momentos más icónicos de Mentiras, Mentidrags, la serie de Prime Video y la música de las grandes divas de los 80s”.

Las funciones especiales se llevarán a cabo los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de octubre en la Ciudad de México. Esta versión del musical busca conectar distintos formatos del “Mentiverso” y será una celebración para los seguidores de esta obra, que desde su estreno en 2009 ha dejado huella en el teatro mexicano.

Los costos de los boletos son los siguientes: