Se dice que los fantasmas habitan sitios abandonados que quedaron marcados por la tragedia pero poco se habla de aquellas entidades que simplemente aparecen en los lugares más inesperados, transformando momentos agradables en una historia paranormal que no se olvida.

Prueba de ello se encuentra un metraje compartido por el usuario @el.narradordelinframundo en TikTok, quien trajo a la luz las imágenes de lo que parece ser un verdadero fantasma que se manifiesta en uno de los lugares menos comunes: dentro de un autolavado.

La aparición tiene lugar en uno de estos sitios en donde puedes quedarte dentro del auto mientras una máquina se encarga de lavarlo meticulosamente. El metraje inicia mostrando a una familia de tres personas mientras la niña mira sorprendida como los rodillos aparecen frente a ella.

Aterrador fantasma es captado dentro de un auto

Mientras la máquina de lavado hace su trabajo, la pequeña mira por las ventanas del asiento trasero como el jabón escurre, mientras sus padres platican en los asientos delanteros, todo esto sin dejar de grabar. De pronto, cuando la cámara regresa a la niña, es posible captar una sombra oscura a su costado.

De entre la tela negra del asiento sobresale una figura que rápidamente se define como un rostro de una mujer que parece estar sentada de perfil, observando a la pequeña fijamente. La piel de dicho ser se ve oscura pero opaca e incluso se puede ver como la criatura se encuentra recargada en sus brazos para quedar a la altura de la niña.

Lo curioso es que ninguna de las personas parece notar esta presencia, ni siquiera la pequeña que está bastante cerca; mientras la familia continúa disfrutando de este momento, el fantasma no quita la vista de la niña y poco a poco comienzan a verse más detalles de ella: tiene el cabello negro con una especie de flequillo, la piel pálida y una cara de fascinación macabra.

En un momento, la cámara regresa al frente para grabar los rodillos tallando el parabrisas y cuando vuelve a enfocar la parte trasera no hay nadie más que la niña, quien sigue igual de emocionada como cuando inició el metraje. Esta aparición dejó helados a los usuarios que se encontraron con el video, quienes aún debaten sobre este extraño fenómeno.

Lo que más perturba es la mirada: fija, descolorida, con una profundidad que obliga al observador a detenerse y a sentir.

Fotografía: TikTok/@el.narradordelinframundo

Aunque se especula que pueda tratarse de un montaje, usuarios han prestado atención a que la aparición emerge lentamente, sin brusquedad, como si se tornara visible en sincronía con la secuencia lumínica del túnel. No se trata de un parpadeo; su presencia persiste durante varios segundos y su mirada mantiene fija en la niña, lo que podría ser prueba de que los fantasmas pueden manifestarse en cualquier lugar.