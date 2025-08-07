Dalilah Polanco llora al escuchar a Guana cantar 'Mi Funeral' | VIDEO

La Casa de los Famosos México ya comenzó a mostrar las personalidades de muchos de los habitantes, pero también escenas donde las lágrimas no han parado. En esta ocasión fue Dalilah la que terminó llorando. La nueva integrante del Cuarto Día, no aguantó el sentimiento tras escuchar cantar a José Luis Rodríguez, mejor conocido como el 'Guana'. El actor y comediante comenzó a interpretar una canción del regional mexicano con mucho sentimiento.

A lo largo de estas casi dos semanas de convivencia, una de las dinámicas más recurrentes por parte de los habitantes de La Casa de los Famosos México ha sido el canto. Facundo, Abelito, Guana, Adrián Di Monte, Mar, Ninel, Elaine y algunos otros habitantes han protagonizado momentos donde muestran su talento y su voz. Lo que nadie se esperaba era que uno de ellos conmoviera a Dalilah Polanco al punto de hacerla llorar.

El Guana comenzó a cantar la canción de 'Mi Funeral', de Víctor García. Desde las primeras palabras interpretadas por el actor, Dalilah y Abelito sintieron la canción y comenzaron a chiflar y a gritar. Ante las muestras de alegría por la interpretación de José Luis, quien comenzó a ponerle más sentimiento al cantar.

Polanco no aguantó el sentimiento al escuchar cantar al Guana (IG: polancodalilah)

Dalilah Polanco llora al escuchar cantar a Guana

Dalilah estaba cocinando, sacando un poco de mantequilla para ser más específico, cuando ya no pudo aguantar las lágrimas por la canción y la interpretación del Guana. Polanco dejó la mantequilla y se comenzó a limpiar las lágrimas provocadas por José Luis Rodríguez. Mar, al percatarse que la comediante estaba llorando, le preguntó si estaba bien y le dio un abrazo. Polanco le dijo que si y continuó cocinando.

El motivo por el que Dalilah habría llorado tiene que ver con que la canción habla de Sinaloa, estado donde nació. Por lo que la emoción de escuchar la estrofa donde dice: "Y échenme la tierra que me vio nacer (...) Que toque la banda esa de El Recodo, que tanto canté. Quiero de Los tigres, el 'Jefe de Jefes' y que los mariachis me canten el 'Rey'.

Tras el final de la interpretación del Guana, Mar gritó: "¿Arriba Sinaloa, si señor!", a lo que sin pensarlo Dalilah continuó, "y a los que no nos creen que chequen el mapa". Contreras se quedó abrazando a Polanco un rato, para después dejarla continuar con la comida. El video que se volvió viral en TikTok termina mostrando la cara de la actriz todavía con el sentimiento a flor de piel.

De qué trata la canción de 'Mi Funeral', de Víctor García

La canción interpretada por Víctor García salió al mundo en el 2003, tras su exitosa participación en La Academia, primera generación. El tema del cantante se convirtió en un gran éxito prácticamente al instante de presentar en la industria musical. Ahora, en el 2025, el cantante nacido en Ciudad Madero se unió a Luis Ángel 'El Flaco' para darle un nuevo impulso a su gran éxito. Se tiene que recordar que se trata de una canción que genera una gran cantidad de emociones y sentimientos en aquellos que la escuchan, como fue el caso de Dalilah Polanco recientemente.

El tema de 'Mi Funeral' es considerada una balada ranchera que evoca a la muerte de un gran amor y un profundo dolor que causa una ruptura sentimental. La narrativa está enfocada en su propio funeral, pero en realidad habla de el estado de desolación y vacío que siente tras el abandono de un ser querido. La letra explica que el dolor es tan grande que siente que está muriendo por dentro, por eso invita a todo el mundo a su funeral.