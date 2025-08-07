Cinthia Aparicio reacciona a la pelea de su esposo, Alexis Ayala, con Ninel Conde en La Casa de los Famosos México

Los conflictos surgen en La Casa de los Famosos México generando una fuerte tensión entre los participantes, tal y como ocurrió con Alexis Ayala y Ninel Conde durante uno de los retos en el que las acusaciones de la cantante desataron un fuerte enfrentamiento. Al respecto, Cinthia Aparicio, esposa del actor, no dudó en reaccionar apoyando la versión de algunos fanáticos con la que se mostraron a favor del integrante del cuarto Noche.

Aunque el 'Bombón asesino' inició la competencia como una de las favoritas del público, su actitud ha llevado a algunos a reconsiderar su decisión y la pelea con Alexis Ayala, contrario a lo que esperaba, le ganó duras críticas en redes sociales. Esta semana la también actriz ganó la prueba del líder por lo que obtuvo el beneficio de la inmunidad, algo que le ha permitido hacer una estrategia en contra del actor con quien ya sostiene una evidente rivalidad.

¿Qué pasó entre Alexis Ayala y Ninel Conde?

Todo ocurrió durante una de la prueba de este miércoles, cuando Alexis Ayala se dirigió a Elaine Haro gritando "¡quítate!" con la intención de que pudiera alcanzar el botón que le correspondía. Sin embargo, la manera en la que lo hizo no fue del agrado de Ninel Conde y de inmediato le reclamó argumentando que se trataba de "violencia", en consecuencia, el actor no dudó en defenderse tratando de aclarar la situación sin éxito.

“Cómo que quítate. La violencia no tiene justificación, discúlpame, decirle ‘quítate’ a una mujer es violencia verbal y es la que antecede a la física”, dijo molesta Ninel Conde mientras Ayala negaba que se tratara de una agresión: “Lo estás llevando por otro lado”.

Cinthia Aparicio defiende a su esposo, Alexis Ayala, tras pelea en LCDLF México

A través de sus historias en Instagram, retomado por el programa "Sale el Sol", Cinthia Aparicio compartió un video en el que defendió a su esposo, Alexis Ayala, tras la pelea que tuvo con la actriz de "Rebelde" en La Casa de los Famosos México. La también actriz calificó al actor como un "caballero" por la manera en la que reaccionó ante el conflicto intentando ponerle fin aclarando lo sucedido.