Desde que Belinda anunció el lanzamiento del cover "Frijolero" junto a la rapera Snow Tha Product, la industria entera se volcó en expectativas sobre ello. Y es que el emblemático tema de Molotov fue, desde sus inicios, una protesta contundente que ahora es reinterpretada por voces femeninas que ya están incomodando a unos cuantos.

"Frijolero" nació en 2003 dentro del panorama agresivo y contestatario de Molotov, incluido en su disco "Dance and Dense Denso" se consolidó como un himno que visibiliza con ironía y furia los insultos, el racismo y las humillaciones a los que han sido sometidos migrantes y mexicanos en territorio estadounidense.

La canción combina español e inglés, insultos cruzados y una línea narrativa que exhibe la frustración de quien sufre discriminación; fue así como la tarde de este 7 de agosto vio la luz este cover que además de evidenciar como las voces femeninas pisan cada vez más fuerte dentro de la industria musical, también regresa en un conexto político sumamente tenso. Hasta parece que nada ha cambiado desde que Molotov lo hizo por primera vez.

Belinda y Snow Tha Product lanzan "Frijolero", un cover que resulta más que necesario

Aunque pueda parecer algo sin importancia, el hecho de que sean dos mujeres las encargadas de avivar este tema resulta de suma importancia ya que rompe con la "tradición" de que las canciones de protesta y el rock combativo son cosas de hombres.

Por décadas, estas historias las contaron sobre todo hombres, con su mirada y sus códigos, por lo que ahora dos mujeres como Belinda y Snow Tha Product se apropien de "Frijolero" significa que ellas también reclaman el derecho a alzar la voz contra la injusticia, pero desde su experiencia.

Además, cuando una mujer interpreta una letra así, el mensaje cambia: no solo habla de discriminación hacia "los mexicanos" en general, sino que también deja ver lo que implica vivir esas violencias desde el género, con todo lo que eso conlleva (precariedad, desigualdad y resistencia).

Esa mirada femenina le añade capas de significado y amplía el alcance político de la canción, mostrando que la lucha no es solo nacional o cultural, sino también feminista. Esto demuestra que las canciones de protesta se reinventan constantemente y su fuerza radica precisamente en su capacidad de ser recuperadas y resignificadas por distintas voces.

Musicalmente, la colaboración apuesta por el contraste ya que la voz pop de Belinda frente a la cadencia veloz y contundente de Snow Tha Product, sirve para recalcar la mezcla de humor y agresión que caracteriza la letra original pero sin que ninguna de las dos deje de lado su esencia musical.

Ahora bien, que dos mujeres latinas ocupen esta emblemática canción habla de una generación que piensa la protesta no solo como retórica masculina sino como experiencia que atraviesa múltiples ejes. Además, la colaboración entre una mexicana y una artista de ascendencia latina en Estados Unidos es una respuesta artística a fronteras invisibles, un intento de diálogo cultural que existe más allá de políticas migratorias actuales.

No cabe duda que la música guarda recuerdos y cada vez que alguien versiona una canción, también pelea por ese fragmento de memoria colectiva y cuando dos mujeres toman un himno de protesta como "Frijolero", no solo cambian la forma de cantarlo; cambia también quién tiene el derecho de hablar por "los nuestros".

Esto es poderoso porque las mujeres ya no solo viven la violencia, sino que también la señalan y la enfrentan con sus propias palabras. Y eso enriquece la música: más voces, más formas de entender las historias y, si se hace con respeto, un impacto más profundo.

Frijolero - LETRA COMPLETA | Belinda ft. Snow Tha Product