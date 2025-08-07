Así se vivió el concierto de Maluma en la CDMX, con homenaje a México incluido | VIDEOS

Maluma hizo su presentación en la Ciudad de México con un show que dejó a más de uno con la boca abierta. Sus fans se dieron cita en el Palacio de los Deportes para disfrutar de su música y de todo el espectáculo que tenía preparado para los más de 15 mil espectadores que se dieron cita. A lo largo del concierto, el nacido en Medellín presentó una serie de sorpresas, invitados especiales y un homenaje para las tierras Aztecas.

Después de dos años de ausencia, el colombiano se presentó en la capital mexicana el pasado 6 de agosto para emocionar a miles de personas, pero también para hacer un homenaje a México, un país que le ha dado muchas alegrías a lo largo de su carrera. Ahora con su gira +Pretty. +Dirty World Tour, está de vuelta en la CDMX con un show que sorprendió a muchos, pero también que generó opiniones divididas en redes sociales.

Entre las primeras sorpresas fue que Maluma entró a la hora indicada en el horario del concierto. La segunda fue que sorprendió a sus fans con un repertorio bastante variado, ya que cantó algunas de sus canciones más emblemáticas, pero también algunos de sus sencillos más recientes. Entre los temas se encontraban: Borro Cassette, El Perdedor, Miss Independent, Coco Loco, Hawái y muchos otros que quedarán en el recuerdo de los que acudieron al Domo de Acero.

Maluma se presentó en el Palacio de los Deportes (IG: maluma)

El Setlit completo del concierto de Maluma en la CDMX

Como ya se mencionó Maluma sorprendió con una variedad de canciones clásicas de su discografía como algunas de las nuevas aportaciones a su legado en el mundo de la música urbana. El colombiano presentó una lista de canciones, para ser más precisos 27 temas que interpretó el pasado 6 de agosto en el Palacio de los Deportes, en su regreso a la CDMX.

Borro Cassette El Perdedor Obsesión Miss Independent Carnaval Marinero Vente Pa'ca Corazón Chantaje Cuatro Babys 11PM HP Felices los 4 ADMV Hawái Mojando asientos Amigos con derechos Cosas pendientes +57/x (Remix) Ohnana (Remix) Sobrio Cada quien El Rey (Pipe Bueno) Te hubieras ido antes (Pipe Bueno) Según quién Bronceador Coco Loco

Setlist del show #17 del "+PRETTY +DIRTY World Tour" de Maluma, en el Palacio de los Deportes, Ciudad de México (noche 1/3). uD83EuDD0DuD83DuDDA4uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/BfwoyVZb6C — Maluma Access (@MalumaAccess) August 7, 2025

El homenaje a México en el concierto de Maluma

El cafetalero aprovechó un momento dentro de su presentación para saltar al escenario con una playera de la Selección Mexicana retro y un sombrero "vaquero". Maluma se quitó el sombrero y aprovechó para interpretar 'El Rey' un clásico dentro del género regional mexicano. Se tiene que recordar que esa canción se relaciona con dos de los grandes exponentes de la música del país como son: Vicente Fernández y José Alfredo Jiménez.

Maluma cantando su versión de "El Rey" como homenaje a México esta noche, en el Palacio de los Deportes (1/3). uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/hE38WOqyVV — Maluma Access (@MalumaAccess) August 7, 2025

Pipe Bueno apareció en el Palacio de los Deportes

El exponente de la música regional de Colombia se presentó como una de las grandes sorpresas de Maluma para el primero de los tres conciertos que dará en la Ciudad de México. Pipe Bueno interpretó El Rey y Te hubieras ido antes, dos de los grandes éxitos del regional mexicano, en el Palacio de los Deportes junto al nacido en Medellín.

Pipe Bueno cantando "Te Hubieras Ido Antes" como invitado especial de Maluma, en el +PRETTY +DIRTY World Tour – CDMX (noche 1/3). uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/I1pCkShaZG — Maluma Access (@MalumaAccess) August 7, 2025

¿Cuándo son las próximas fechas de Maluma en México?

Tras su presentación el pasado 6 de agosto, Maluma tiene programados dos conciertos más en el Palacio de los Deportes, siendo el 8 y e 9 de agosto son los días asignados para que sus fans se puedan emocionar con sus canciones. Su gira por el país continuará por Jalisco, para ser más precisos en Zapopan con conciertos el 15 y 16 de agosto.