Así fue la segunda nominación de cada uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México 3

Este miércoles 6 de agosto se llevó a cabo la segunda gala de nominación de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, en donde las cosas se tornaron un tanto tensas luego del enfrentamiento entre Ninel Conde y Alexis Ayala, por lo que el resultado de las nominaciones era un tanto evidente.

En la segunda semana de La Casa de los Famosos México, resultaron nominados Alexis Ayala, Mar Contreras, Priscila Valverde, Adrián Di Monte y Dalilah Polanco, sin embargo, uno de ellos saldrá de la placa de nominación al ser salvado por la líder de la semana o por alguno de sus compañeros.

Así nominaron en la segunda semana de nominación

Como lo mencionamos anteriormente, la pelea que protagonizaron Alexis Ayala y Ninel Conde cambió el rumbo de la nominación de esta semana, pues, aunque todo apuntaba que Facundo sería uno de los nominados debido a los comentarios que hizo en contra de Aarón Mercury en donde incluso aseguró que no merecía estar vivo, esto por haber matado a una araña.

Pese a lo anterior, la gala de nominación se movió de manera drástica, aunque eso sí, no fue nada inesperado, pues, el cuarto Día tenían previsto nominar por lo menos a Mar quien no ha tenido gran conexión con las mujeres de esta temporada. La competencia por los 4 millones de pesos ya comenzó a tomar forma, y los habitantes no tardaron en mostrar sus estrategias a la hora de nominar.

Mariana Botas 2 Alexis 1 Mar

Priscila 2 Alexis 1 Mar

Facundo 2 Adrián 1 Alexis

Aarón 2 Facundo 1 Shiky

Ninel Conde 2 Alexis 1 Mar

Alexis Ayala 2 Dalilah 1 Priscila

El Guana 2 Priscila 1 Elaine

Elaine Haro 2 Alexis 1 Adrián di Monte

Shiky 2 Alexis 1 Mar

Mar 2 Mariana 1 Dalilah

Adrian Di Monte 2 Dalilah 1 Facundo

Abelito 2 Priscila 1 Mariana Botas

Aldo De Nigris 2 Priscila 1 Shiky

Dalilah Polanco 2 Mar 1 Adrián

Alexis Ayala rompe el silencio sobre su nominación

Luego de ser el habitante que más puntos tuvo en contra en la nominación de este miércoles 6 de agosto, “La Jefa” mandó a llamar al confesionario a Alexis Ayala para platicar con él sobre su punto de vista al ser uno de los nominados de esta semana, a lo que el actor aseguró que se trató de un juego sucio.

“Es algo que ya se veía venir por lo que se suscita el día de hoy que no se me hizo nada justo…esta casa no tiene nada que ver con feminismo ni machismos e insultos, de hecho yo casi no hablo con malas palabras…ya lo veía venir, me gusta que se defiendan entre mujeres, así como yo hable con Facundo y defendí a Aarón, pero el qué y el cómo es importantes, se escalaron cosas y fue un juego sucio, pero, me siento bien”, dijo Alexis Ayala



