Arleth Terán, presunta amante de Joan Sebastián, reveló que el compositor coqueteó con su mamá: "la piropeó”

A lo largo de muchas décadas, el nombre de Arleth Terán ha estado ligado al fallecido cantautor Joan Sebastian con quien presuntamente sostuvo un romance extramarital, cuando el intérprete de temas como “Secreto de amor” aún estaba en medio de una relación formal con Maribel Guardia, con quien tuvo un hijo a quien llamaron Julián Figueroa.

A casi treinta años de esta polémica que ha perseguido a Arleth Terán, es la misma actriz quien rompió el silencio y dio detalles de su relación con Joan Sebastián, e incluso reveló que el cantautor coqueteó hasta con su mamá, pues, siempre que la veía le decía muchos piropos.

¿Arleth Terán fue amante de Joan Sebastián?

En una reciente entrevista con Matilde Obregón, Arleth Terán no sólo desmintió haber tenido un vínculo sentimental con “el poeta del pueblo”, sino que reveló un detalle insólito: Joan Sebastian incluso llegó a coquetear con su mamá. A través de esta anécdota, la actriz expuso el carácter seductor y galante del cantante, quien, afirma, trataba a todas las mujeres con el mismo entusiasmo y caballerosidad.

La historia de Arleth en el medio artístico comenzó por casualidad. Originaria de San Luis Potosí, debutó como extra en la telenovela El vuelo del águila, donde fue descubierta por el productor Pedro Damián. Gracias a esa oportunidad, logró ingresar al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y poco después se mudó a la Ciudad de México para perseguir su formación profesional.

Fue apenas unos años más tarde, a los 19, cuando le llegó la gran oportunidad: un casting para Tú y yo, producción encabezada por Emilio Larrosa. Aunque no sabía si le tocaría ser protagonista o villana, terminó interpretando a Bárbara Camacho, personaje antagónico que la catapultó a la fama. Ahí, por primera vez, conoció a Joan Sebastian.

En ese entonces, Arleth apenas conocía la trayectoria del compositor. Lo ubicaba por sus canciones, pero no le había puesto rostro. Al conocerlo, le pareció encantador, pero demasiado mayor para ella.

“Era un hombre educado, muy caballeroso, pero nunca me sentí atraída. Y él tampoco mostró que quisiera algo conmigo”, aseguró Terán

El chisme de su romance con Joan Sebastián en Ventaneando

El rumor sobre un supuesto romance se encendió cuando Pepillo Origel la vio en un palenque en Guadalajara. Según Terán, el conductor asumió que, por ser la única actriz visible del grupo, debía haber una relación entre ella y el cantante.

“Mira este pin* viejito, jijo de su madre”, fue la reacción de Arleth al escuchar la noticia en Ventaneando

Arleth señaló que muchas de sus compañeras en aquellos años aún no eran reconocidas por el público. Por eso, al ser la única famosa del grupo que frecuentaba los eventos con Joan Sebastian, fue ella quien acaparó la atención de los medios. La actriz dejó claro que nunca sintió que Joan quisiera conquistarla. Afirmó que él era simplemente un hombre acostumbrado a tratar bien a todas.

Joan Sebastian piropeaba a la mamá de Arleth Terán

En la entrevista con la afamada periodista de espectáculos, Arleth Terán aseguró que Joan Sebastián era un hombre tan caballeroso y para todas las mujeres tenía un piropo o un detalle, incluso con la misma madre de la actriz,el “poeta del pueblo” se mostró coqueto.

“La piropeó hasta que se cansó”, recordó entre risas Arleth, refiriéndose a su madre.

Y es que, como lo mencionamos anteriormente para ella, los halagos del cantautor nunca fueron señal de un interés real, ya que su trato afectuoso se extendía a las chicas del CEA, al equipo de vestuario, a sus colegas de elenco y claro, también a su propia familia, por lo que la actriz comprendió rápidamente que el compositor así era con todas.