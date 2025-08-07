Ángela Aguilar y Christian Nodal graban el tag de esposos para TikTok y los comentarios se salen de control

Christian Nodal y Ángela Aguilar compartieron públicamente un video en TikTok en donde dan a conocer el tag de los esposos, una tendencia viral que consiste en hacer preguntas a la pareja para conocer quién es o hace más de algo en específico, pero lo que parecía algo lindo para mostrar sobre su relación se salió de control por los comentarios del público.

Ángela Aguilar y Christian Nodal llevaron a cabo un TikTok muy especial como matrimonio, en el tag de los esposos la polémica pareja reveló que es el sonorense quien deja tirada la ropa en el baño y la persona que siempre se le hace tarde, así como que la hija de Pepe Aguilar es quien lleva las finanzas del hogar y es más sentimental.

También confesaron que Nodal fue quien se atrevió a dar el primer beso y decir “Te amo” por primera vez a Ángela Aguilar, todo esto y más los enamorados dejaron ver con sus millones de fanáticos y el público en general que no dudaron en externar su opinión al respecto.

Los comentarios para el video de Ángela Aguilar y Nodal se salieron de control. Foto captura de pantalla/angelaguilar

Los comentarios en el video de Ángela Aguilar se salen de control

Los cantantes de música regional mexicana empezaron a recibir comentarios de todo tipo, pero los negativos son los que se robaron gran parte de la audiencia, ya que se alcanzaban a leer más, aunque la pareja decidió omitirlos y solo reaccionar a aquellos favorecedores.

“¿Quién se mete en relaciones ajenas?”, “¿Quién es la burla de todo México?”, “¿Quién no vende boletos para sus conciertos?” y ¿Quién prefiere andar en todo menos cuidando a su hija?”, son algunos de los comentarios negativos que recibieron, aunque también hubo quien externó su apoyo incondicional.

¿Cuándo es la boda por la iglesia de Nodal y Ángela Aguilar?

Fue el 24 de julio de 2024 la fecha en la que Ángela Aguilar y Nodal se casaron en una ceremonia civil en la Haciendo San Gabriel de la Palmas en Morelos, México con la presencia de familiares y amigos cercanos, ya que todo fue bastante hermético e íntimo.

Ahora los enamorados han sido cuestionados en repetidos momentos sobre la fecha en la que realizarán su enlace matrimonial por la iglesia, ya que ellos han dado a conocer que tienen una gran ilusión por llevar a cabo esta ceremonia. Se especuló que sería para finales de este 2025 aunque aún no se han dado a conocer mayores detalles.