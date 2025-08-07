Ángela Aguilar y Christian Nodal graban el tag de esposos para TikTok y los comentarios se salen de control

Christian Nodal y Ángela Aguilar compartieron públicamente un video en TikTok en donde dan a conocer el tag de los esposos, una tendencia viral que consiste en hacer preguntas a la pareja para conocer quién es o hace más de algo en específico, pero lo que parecía algo lindo para mostrar sobre su relación se salió de control por los comentarios del público.
Ángela Aguilar y Christian Nodal llevaron a cabo un TikTok muy especial como matrimonio, en el tag de los esposos la polémica pareja reveló que es el sonorense quien deja tirada la ropa en el baño y la persona que siempre se le hace tarde, así como que la hija de Pepe Aguilar es quien lleva las finanzas del hogar y es más sentimental.
También confesaron que Nodal fue quien se atrevió a dar el primer beso y decir “Te amo” por primera vez a Ángela Aguilar, todo esto y más los enamorados dejaron ver con sus millones de fanáticos y el público en general que no dudaron en externar su opinión al respecto.
Los comentarios en el video de Ángela Aguilar se salen de control
Los cantantes de música regional mexicana empezaron a recibir comentarios de todo tipo, pero los negativos son los que se robaron gran parte de la audiencia, ya que se alcanzaban a leer más, aunque la pareja decidió omitirlos y solo reaccionar a aquellos favorecedores.
“¿Quién se mete en relaciones ajenas?”, “¿Quién es la burla de todo México?”, “¿Quién no vende boletos para sus conciertos?” y ¿Quién prefiere andar en todo menos cuidando a su hija?”, son algunos de los comentarios negativos que recibieron, aunque también hubo quien externó su apoyo incondicional.
¿Cuándo es la boda por la iglesia de Nodal y Ángela Aguilar?
Fue el 24 de julio de 2024 la fecha en la que Ángela Aguilar y Nodal se casaron en una ceremonia civil en la Haciendo San Gabriel de la Palmas en Morelos, México con la presencia de familiares y amigos cercanos, ya que todo fue bastante hermético e íntimo.
Ahora los enamorados han sido cuestionados en repetidos momentos sobre la fecha en la que realizarán su enlace matrimonial por la iglesia, ya que ellos han dado a conocer que tienen una gran ilusión por llevar a cabo esta ceremonia. Se especuló que sería para finales de este 2025 aunque aún no se han dado a conocer mayores detalles.