Alicia Villarreal confirma su divorcio con Cruz Martínez luego de 22 años de matrimonio

Alicia Villarreal confirmó su divorcio con Cruz Martínez luego de 22 años de matrimonio. La cantante habló sobre el fin de "un primer ciclo" que comenzó en 2023 y concluye en medio del proceso legal por la demanda que presentó en febrero pasado contra del productor por presunta violencia.

Todo ocurrió el pasado 16 de febrero, cuando Alicia Villarreal generó preocupación entre sus fans al hacer una señal de auxilio al finalizar su concierto en Zitácuaro, Michoacán. Esta es una forma de pedir ayuda en situaciones de violencia doméstica y luego de ello la cantante dio a conocer la presunta agresión física por parte de su ahora exesposo, Cruz Martínez, tan sólo unas horas antes de su presentación y por la que presentó una denuncia.

Alicia Villarreal hace oficial su separación con Cruz Martínez

En entrevista para “Ventaneando”, Alicia Villarreal informó que el 6 de agosto firmó su divorcio con Cruz Martínez luego de un largo proceso que comenzó en 2023 -antes de la demanda por violencia- y que tuvo algunas complicaciones debido a que se casó en Estados Unidos y continuó con el trámite en México.

“Llegamos al fin de un primer ciclo que se tenía que cerrar y concluir bien. Ya podemos decir que lo concluimos. No deja de haber una historia y tantos años, la familia y todo lo que sucede dentro de esa gran ilusión que un día tuviste de que es para siempre. Era importante llegar a ese punto de lograr mi libertad que necesitaba yo, de salir de ahí de donde siento que no me había ido bien”, dijo la cantante.

La historia de Alicia Villarreal y Cruz Martínez

Alicia Villarreal y Cruz Martínez se conocieron por una colaboración con Grupo Límite, del que era parte la cantante como vocalista. En 2001 comenzaron una relación y dos años después llegaron al altar en una íntima ceremonia celebrada en Monterrey. Fruto de su matrimonio los cantantes tuvieron dos hijos: Cruz Ángelo y Félix, que nacieron en 2005 y 2007, respectivamente.

Durante años se mantuvieron ante el ojo público como una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo haciendo frente a diversos rumores. Sin embargo, en 2024 se difundieron en redes sociales imágenes que confirmaban una infidelidad por parte del productor e integrante de Kumbia Kings, lo que fue confirmado por Villarreal comenzando así con su proceso de separación.