Alfonso Herrera narra la serie "Legado Salvaje" y reflexiona sobre la paternidad

Un proyecto que va a unir a la familia y a través del cual no sólo el público aprenderá más de los animales, sino también lo que significa ser padre, así considera Alfonso Herrera a la serie de historia natural Legado salvaje.

El show, que llegó a HBO Max y Discovery, explora los comportamientos de diversas especies animales con sus crías, en su búsqueda por asegurar su supervivencia, y profundiza en cómo se presenta el instinto paternal dentro del reino animal.

“Soy padre, tengo dos hijos. Cuando uno es padre no hay un instructivo y cuando te topas con la paternidad te das cuenta de que no sabes nada, entonces sobre la marcha vas entendiendo, aprendiendo, y lo estás tratando de hacer de la mejor forma y por eso le dije sí a este proyecto”, dijo Herrera en entrevista.

“Es un proyecto bello en el que los que son padres van a empatizar, los que no son padres lo van a apreciar y a los niños les va a encantar, porque hay animales, orcas, cocodrilos. Va a unir a toda la familia y es algo que ya no hay”, consideró el actor.

El programa de cinco episodios, en el que Herrera es la voz en su versión para México y Colombia, sigue la vida de animales como orangutanes, cangrejos y elefantes, y los peligros a los que se exponen junto con sus crías.

El actor considera que un show como este tiene un valor educativo importante al hablar de la diversidad de las especies, del comportamiento animal, y de temas de ciencia y de naturaleza, pero también presenta valores que pueden inspirar a la audiencia al hablar del instinto maternal y paternal que tienen los animales.

“Habla de cómo compartimos este instinto de protección, de la supervivencia y de la resiliencia que tienen los animales para cuidar a sus crías y al mismo tiempo para cuidarse a sí mismos para que las mismas crías, su manada, estén de la mejor forma”, explica.

Hacer la voz para Legado salvaje fue como si estuviera narrando un cuento, relató el actor, está lleno de acción viendo a los animales buscando alimento, pero también escondiéndose de las amenazas de la naturaleza.

Y aunque confiesa que fue un reto encontrar el tono y el ritmo que utilizará, al final lo logró y fue una experiencia que considera maravillosa, razón por la que se dice feliz de haber sido parte.

“Lo más bello (del programa) es entender la interconexión que hay entre todos los seres vivos que hay en este planeta porque te ayuda a concientizar que todos los seres vivos estamos de alguna manera interconectados y compartimos muchas cosas”, explicó Alfonso en entrevista.

“Cuando uno entiende eso hay como un instinto o un recordatorio de conservación”, consideró.

A DETALLE

La serie profundiza en las estrategias de crianza y supervivencia de diferentes especies.

A través de cinco episodios se exploran los diversos hábitats como océanos o selvas tropicales.

Desde este 6 de agosto estrena episodios semanales cada miércoles.

MAAZ