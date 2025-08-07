Alexis Ayala organiza show de 'Sólo para mujeres' con Aarón Mercury y Aldo de Nigris a cambio de votos

Las estrategias en La Casa de los Famosos están en marcha y la nominación es parte importante para fortalecerse dejando fuera a los rivales que se formaron en tan sólo unos días. Entre aquellos que están en riesgo de ser eliminados se encuentra Alexis Ayala, quien prometió al público un show de 'Sólo para mujeres' a cambio de votos e incluyó a Aarón Mercury y Aldo de Nigris, quien se ha ganado el cariño del público con su simpatía y atractivo físico.

Este martes se realizó la segunda gala de nominación en medio de una fuerte tensión en “La Casa” luego del enfrentamiento entre Ninel Conde y Alexis Ayala, quien se encuentra en la placa junto a Priscila Valverde, Mar Contreras, Dalilah Polanco y Adrián Di Monte. Tres de ellos son parte del cuarto Noche por lo que el actor no dudó en lanzar una propuesta a los fanáticos para pedir votos y salvarlos.

Alexis Ayala organiza plan para salvar al cuarto Noche de la eliminación

Alexis Ayala dio inicio a los retos a cambio de votos del público y propuso a sus compañeros del cuarto Noche hacer un show de ‘Sólo para mujeres’ si es que logran que todos se salven de la eliminación. El actor incluirá en su baile con poca ropa a Aarón Mercury, Abelito y Aldo de Nigris, éstos dos últimos son de los favoritos de la temporada ya que han cautivado a los fans con su autenticidad y carisma.

Alexis propone un solo para mujeres si salvan a cuarto con Aaron, Abelito, Aldo, Adrian y Mar como presentadora.#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3



pic.twitter.com/bRvZfO4m36 — Roman Mungarro (@romanmungarro) August 7, 2025

“En esta, si nos salvan a los tres. Tienen que salvar a los tres y después de que nos salven lo hacemos el lunes o martes en la noche. Una vez que estemos salvados los tres, haríamos el ‘full moon’ Aldo, Aarón, Abelito, Guana y yo, buscamos algo que haga Adrián como presentador (...) Siempre hay manera de sumar todos, siempre, sólo es creatividad”, dijo Ayala.

¿Cómo surgió ‘Sólo para mujeres’?

El espectáculo surgió en 1999 creado por Alexis Ayala y Sergio Mayer inspirado en la película “The Full Monty”. El proyecto generó gran escándalo en la industria al tratarse del primero en su tipo, entre los primeros que subieron al escenario con poca ropa se encontraban Jorge Salinas, Juan Carlos Casasola, Raúl Magaña, Arturo Vázquez, Eduardo Rivera y Chao.

Con el tiempo hubieron algunos cambios y al espectáculo se unieron famosos como Latin Lover, Edgar Ponce, Xavier Ortiz y Poncho de Nigris, quien es tío de Aldo de Nigris. El proyecto llegó a su fin, entre otros motivos, por la trágica muerte de Edgar Ponce en un accidente durante la grabación para un programa.